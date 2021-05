Joyce Roy anuncia taller de actuación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El destacado actor, productor y director de teatro Joyce Roy se embarca en una nueva aventura: la puesta en marcha de su primer taller de actuación.

De acuerdo a un comunicado de prensa, desde el 12 de junio y hasta el 28 de agosto, las clases se realizarán con cupo limitado todos los sábados, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en la Academia de Formación Artística Amaury Sánchez (AFA).

El varías veces nominado a Premios Soberano aseguró que este taller está creado para dotar de herramientas que permitan explorar la creación de personajes y manejar la energía en el proceso de creación y sobre el escenario.

“Trabajaremos las necesidades individuales de cada participante, teniendo la oportunidad de un ‘coaching’ individual en dirección que los guiará en todo el proceso. Estaremos ensayando y montando monólogos que los ayudarán a la exploración de lo que aprendan”, indicó.

Entre otras cosas, el taller incluirá dos charlas. Una será con una figura reconocida del teatro y la otra se centrará en el uso de la utilería en los ensayos y en el escenario. También habrá un masterclass relacionado al manejo de la respiración y un aula abierta para la presentación de los monólogos que se prepararán durante esas semanas de formación.

Roy asegura que llevaba tiempo acariciando la idea de compartir sus conocimientos.

“Varias personas me preguntaban con regularidad que cuándo impartiría un taller de teatro, y siempre lo retrasaba. Pero, durante el confinamiento, me dediqué a darle forma para cuando llegara el momento. Es así como hago una alianza con Espiral Agencia de Talentos para su organización. Ahora que estoy trabajando de la mano con Go Broadway, iniciaremos un plan de formación en conjunto y así hacer un aporte en la formación de los talentos de nuestro país”.

El único requisito par optar por el taller es ser mayor de 16 años. Los interesados pueden obtener mayor información marcando el número de teléfono (849) 802 4089.

