(VIDEO) Joya de Nola, HR de Harper envían a los Filis a la SDLN

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Filadelfia ganó la serie con triunfo en el segundo partido de este sábado. Los Filis llegaban a este choque con la inercia del cierre del viernes, cuando anotaron seis carreras en la novena entrada para darle la vuelta al resultado adverso ante los Cardenales.

Aaron Nola lanzó pelota de cuatro hits hasta el séptimo episodio, Bryce Harper bateó un jonrón y Filadelfia venció el sábado 2-0 a San Luis para barrerlo en la serie de comodín, marcando el fin de las brillantes carreras de Albert Pujols y Yadier Molina., tomada del portal MLB.

Ya en la última entrada, Tommy Edman erró en el bateo elevando la bola con suficiente tiempo para que el panameño Edmundo Sosa la capturara antes de caer al suelo y culminara la temporada 2022 para los Cardenales.

Aaron Nola is dealing 🔥

Here he shuts down Nolan Arenado to keep the lead at 2-0 for the Phillies. pic.twitter.com/rYQDSuQCpg

— Just Baseball (@JustBBMedia) October 9, 2022