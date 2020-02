Jóvenes puertoplateños protestan pidiendo respeto al orden constitucional y democrático de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Cientos de jóvenes vestidos de negro se concentraron ayer en la Plaza Independencia (Parque Central) de esta ciudad donde exigieron la renuncia de los jueces de la Junta Central Electoral (JCE) tras la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero.

La protesta pacífica comenzó a nutrirse de participantes a partir de las 5:15 de la tarde, quienes llegaron paulatinamente a la principal plaza pública local y permanecieron allí hasta las 8:15 de la noche, cuando marcharon hasta la parte frontal de la Junta Municipal Electoral.

Los jóvenes puertoplateños en su concentración cívica recibieron el respaldo de decenas de adultos y de manera entusiasta coreaban las consignas: “Somos más y no tenemos miedo”, “El Pueblo cumplió, la Junta Falló”, “Patria o Muerte Venceremos” y “Con la lucha del Pueblo, Nadie se cansa”.

También portaban pancartas y cartelones con las leyendas: “La Patria está agonizando”, “Estamos Jartos”, “Se metieron con la generación equivocada”, “RD no es herencia”, “La patria llora, el PLD se burla y le saca la lengua”, “Mi ex me engañó igual que la JCE”, “PLD Out”, entre otras.

En la referida manifestación exigiendo la preservación de la democracia en nuestro país, por poquito se arma una trifulca tras descubrir allí a un miembro del Departamento Nacional de Investigación (DNI), quien se infiltró en la protesta y debió marcharse ya que la multitud le vociferaba “calié”.

Durante la actividad, fue montado un tremendo aparataje con escuadras de agentes de la Policía Nacional dirigidas por varios oficiales, quienes expresaron que “cumplían órdenes superiores” mientras vigilaban todo el entorno de la Plaza Independencia o Parque Central de esta localidad.

