Jóvenes artistas de Boca Chica ofrecen presentación artística en Ministerio de Cultura

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Club Cultural Jóvenes al Futuro, del municipio de Boca Chica, realizó una presentación artística este jueves en la sede del Ministerio de Cultura, en agradecimiento al apoyo recibido durante el período de gestión de la ministra Carmen Heredia de Guerrero, a quien entregaron una placa de reconocimiento.

Ruddy Beato, presidente del club cultural, expresó su agradecimiento en nombre de la comunidad, tanto a la ministra como al viceministro de Descentralización y Coordinación Territorial, Fernando Antonio Cruz (Bonny Cepeda), cuya oficina sirvió de enlace para la colaboración entre el MINC y dicho club.

“Incentivar a la juventud, al fomento de las artes y la cultura es un proceso que debes amar y respetar, para así obtener resultados positivos de manera colectiva”, manifestó Beato.

El gestor cultural agregó: “La cultura lo es todo, y, desde nuestro espacio, donde impartimos clases de inglés, pintura, música y baile, entre otros, le decimos a la juventud que ellos son la esperanza para seguir hacia adelante”.

Del mismo modo, Beato aseguró que el municipio de Boca Chica está sumamente agradecido con la colaboración y los aportes recibidos en el último año, por escucharlos y apoyarlos en este proceso.

La ministra Carmen Heredia visitó el pasado 19 de febrero la comunidad de Boca Chica, con la finalidad de conocer más a fondo la labor que realiza el Club Cultural Jóvenes al Futuro y formalizar alianzas con los distintos gestores culturales del municipio.

La banda musical del club inició la presentación artística en la sede del MINC con la interpretación de La Ventanita, de Mickey Taveras, para continuar con Juanita Morel, de Luis Kalaff, Juan Gomero, de autor desconocido, y Frío, frío, de Juan Luis Guerra.

Yimena Cabral, monitora en el área de música, continuó la presentación con un solo de flauta transversal interpretando Thinking Out Loud, del cantante inglés Ed Sheeran, mientras que los estudiantes del área de idiomas concluyeron la actividad cantando la emblemática We are the World, de Michael Jackson.

Estuvieron presentes los viceministros Gamal Michelén, de Patrimonio Cultural; Giovanny Cruz, de Creatividad y Formación Artística; Ramón Pastor de Moya, de Identidad Cultural y Ciudadanía; José Luis Pérez, de Desarrollo e Investigación Cultural, y Jessica Monegro, de Industrias Culturales.

