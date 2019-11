Joven se quita la vida por presuntos problemas pasionales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FANTINO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- Por presuntos asuntos pasionales el joven Leudi Vásquez Reyes, de 27 años de edad, decidió quitarse la vida tomando una sustancia química que según el diagnóstico médico le causó la muerte.

Junto al médico legista estuvo presente el oficial Antolín Viloria, coordinador del DICRIM en este municipio, quienes hicieron la experticia médica e investigación correspondiente.

El fallecimiento fue declarado en el hospital Dr. Sigifredo Alba Domínguez, de donde el cadáver fue retirado a la familia.

Se dijo que en la noche del miércoles el joven Vásquez Reyes andaba embriagado por las principales calles del municipio, armado de un machete provocando a varias personas y vociferando “hoy yo no me voy solo, me llevo uno o dos”. Cinco horas después se había envenenado.

Cuando estaba bajo los efectos del alcohol asumía un comportamiento intimidatorio, por lo que personas a su alrededor le temía al hoy occiso.

Se desempeñaba como obrero en trabajos de construcción, pero por su mal comportamiento usualmente los ingenieros y maestros constructores últimamente no le daban trabajo.

