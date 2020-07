Joven se gasta £135,000 libras esterlinas para ser igual a una Barbie

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Una joven de Budapest ha decidido no trabajar más luego de haberse gastado unos £135,000 libras esterlinas en cirugía plástica para sus senos y otras partes de su cuerpo, en su afán de convertirse en una muñeca de carne y hueso parecida a una Barbie

La joven de nombre Barbara Luna Sipos, de 22 años de edad, dijo estar obsesionada con su figura ya que siempre quiso tener el cuerpo como la icónica muñeca de plástico que son vendidas como juguetes para niñas.

Sipos indicó que siempre quiso convertirse en una muñeca viviente, y que su exmarido le regaló el dinero para que lograra su sueño y se transformara en una rubia “bomba”.

“Siempre quise parecerme a un personaje de fantasía, así como una muñeca humana”, aseguró.

Hasta el momento la joven ha pasado por el quirófano en al menos 10 ocasiones, en las cuales se ha aumentado el tamaño de sus senos de una copa 34B a 34F.

La joven se realizó una rinoplastía, reducción de mentón y mandíbula en V, y una cirugía en la frente, mismas que le costarón cada una unos £12,000 libras.

Igualmente, se sometió a un levantamiento de cejas por valor de £5,000 libras, levantamiento de labios por £2,300, relleno de labios por £6,300, levantamiento de glúteos por £8,000, y una cirugia de vagina por £12,000.

Aseguró que aún tiene planificada realizarse una tercera rinoplastia, una cirugía de extracción de costillas e inyecciones de glúteos.

Tan pronto se sometió a las cirugías plásticas abandonó su trabajo como recepcionista, alegando su apariencia volvía locos a los hombros que la miraban.

“Yo me di cuenta que este tipo de trabajo no era para mí porque vivo en una sociedad donde una mujer muy atractiva no tiene muchas opciones para mantener su trabajo u obtener una posición más alta sin tener sexo con hombres, lo cual no hice, y no quiero hacer”, aseguró Sipos.

La joven con apariencia a una muñeca sostuvo, que haberse hecho todas esas cirugías era una desventaja ya que muchos no la toman en serio.

