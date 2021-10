Joven pide ayuda para realizarse dos operaciones, dice tener los días contados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Una joven que dice tener los días contados si no se realiza una dos operaciones en el estómago, solicitó una ayuda económica para poder costear los gastos.

Se trata de Massiel Tejada, de 32 años, quien padece de acalasia, una enfermedad que dificulta el traspaso de la comida y los líquidos al estómago.

En un reportaje hecho por el periodista Ramón Peguero, para Objetivo 5, Tejada dijo que las operaciones cuestan RD$315 mil, al tiempo de señalar que para fines de colaboración pueden contactarla al 829-719-4661 o directamente a su cuenta de Banreservas 960-351661-1.

Señaló “el doctor que me va a hacer la cirugía me dijo que tratara de no perder tiempo porque ya estoy en el paso dos, casi nivel tres y cuando llega a cuatro o cinco es esperar ya la muerte”.

Agregó que tiene varios días que le empezaron los dolores en el pecho.

“La doctora me dijo que ya iban a empezar los dolores en la cadena toráxica”, agregó.

