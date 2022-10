Joven epiléptica gana concurso de belleza y su perro de servicio también recibe corona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Una joven epiléptica llamada Alison Appleby ganó un concurso de belleza y a la vez le colocaron la misma corona a su perro de servicio.

La joven, de 17 años de edad, oriunda de Sherman, en Texas, fue coronada como Miss Dallas Teen USA 2022.

A la vez su perro llamado Brady, de la raza golden retriever, y que le acompaña siempre como servicio en entrenamiento, estuvo a su lado y al igual que ella recibió una corona.

”Todavía estoy en estado de shock. Soy oficialmente Miss Dallas Teen 2022. Asistí con la intención de divertirme y defender a otras niñas con discapacidades. ¡Ahora tengo la suerte de tener muchas más oportunidades para hacerlo!”, escribió Appleby en su cuenta de Instagram.

Ella continuó: “Cuando me inscribí en este concurso, un extraño al azar me dijo ‘no puedes hacer eso, tienes un perro de servicio. ¡Las chicas del concurso no tienen discapacidades!’ ¡Bueno aquí estamos!”.

El caso de la jovencita de inmediato causó revuelo en las redes sociales y ha sido objeto de muchos comentarios positivos.

