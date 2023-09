Joven empresario de Hato Mayor gastó US$10 mil para llegar a EEUU por México; tras nueve meses decidió regresar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El caso de Jonathan Amparo, un joven emprendedor de Hato Mayor, debe de ser el único en su clase. Y es que este chico reveló que se gastó diez mil dólares para llegar a Estados Unidos por la famosa “vuelta de México”, y tras nueve meses de estar allá decidió regresar a su pueblo natal, alegando que no se adaptó al país americano porque, para “lograr algo allá tú tienes que comer malo y vivir una vida de perro”.

Durante una entrevista realizada por Josías López, Nelson Amparo y Alexa Contreras en la plataforma digital “Tu Sofoke TV Show”, que se origina en Hato Mayor, Amparo narró que al momento de emprender su vuelo en diciembre del 2022 tenía un rent car y una peluquería.

“Yo tenía mi peluquería, donde bregaba con el área de la belleza y ya había montado un rent car. Como siempre me ha gustado el mundo del emprendimiento ya había inventado unos cuantos negocios, porque siempre le he caído atrás a los números”, manifestó Amparo, antes de agregar que al tomar la decisión de marcharse estaba en proceso de “sacar dos vehículos más”.

Tras ser cuestionado por el panel por qué no decidió buscar visa de manera formal, si estaba bien económicamente, sostuvo que en ese momento el consulado estaba cerrado por la pandemia y que vio una buena oportunidad de hacerlo a través de “la vuelta”, que ese momento estaba de moda.

Amparo explicó que se interesó en el viaje un día que estaba en la capital compartiendo con unos primos y escuchó a alguien decir que emprendería el vuelo hacia Estados Unidos por la citada ruta.

“Me dijo, yo tengo un contacto allá, que está ahora mismo que tú llegas y entras como si nada. Entonces el tipo me explicó el proyecto de llegar hasta allá, me dice, mira, llegó fulanito, llegó un pana mío, tú ahora mismo te vas y entra y no pasa nada”, continuó diciendo.

Dijo que tras escuchar esas palabras “motivadoras” se dejó seducir y finalmente decidió emprender la travesía.

El día del viaje

Amparo contó que salió del país a finales de diciembre del 2022 y que tuvo que comprar un vuelo VIP que le costó más de 1,800 dólares, porque debido a la demanda que había en ese momento se habían agotado los pasajes para la fecha.

Narró que, tras arribar a Guatemala, luego de permanecer por cuatro días en un hotel, finalmente junto a un grupo inició la travesía hacia México de manera terrestre.

Tras más de una semana en el trayecto hacia Estados Unidos, en el cual tuvieron que sobornar con mil dólares a policías que los detuvieron, tomaron una yola por espacio de hora y media que finalmente los dejó cerca de la frontera estadounidense.

Tras cruzar el río, contó, procedieron a entregarse a la Policía. Amparo dijo que fue liberado luego de dos días, tomando de inmediato un vuelo hacia New Jersey.

No tuvo que vender nada para irse

Amparo reveló que, contrario a lo que hicieron otros dominicanos que se fueron por México a Estados Unidos, él no tuvo que vender nada de sus propiedades.

“Yo me fui de aquí y lo único que pasé fue mi peluquería, porque no tenía un peluquero de confianza, pero después yo dejé mi apartamento, dejé un carro, dejé todas mis cosas, no tuve que vender nada para irme”, aseguró.

A su llegada a Estados Unidos

Narró que llegó donde un familiar a New Jersey y de entrada no le gustó la vida de ese estado.

“Cuando te digo no me gusta es porque yo me estoy encontrando como con un barrio de aquí, en el sentido de que New Jersey no es que como Nueva York”, manifestó.

Otro aspecto que no le gustó fue el tener que estar trancado y que “todo el mundo lo que está es en su trabajo”.

“Allá es de noche que tú te ves con la gente, porque todo el mundo sale temprano a trabajar”, dijo.

Narró que, a los pocos días, consciente de que tenía abandonar la casa ajena, decidió emigrar a Nueva York.

Explicó que en la Gran Manzana empezó a buscar trabajo en peluquería, pero no encontró.

“Ya tengo como un mes y pico, estoy aguantando porque llegué con mi menudo, que, aunque no estoy trabajando me estaba sustentando porque tenía mi dinero”, siguió diciendo.

Dijo que luego un primo lo invitó para Chicago para que conociera esa ciudad y fue donde finalmente encontró trabajo en una barbería.

“Ahí yo empiezo a trabajar solo, duré como dos semanas donde el primo mío y luego alquilé un arbnb solo, porque siempre me ha gustado la independencia”, dijo.

Añadió que luego pasó a Houston donde reside un hermano suyo, quien quería que se quedara trabajando allí, donde ya su mente estaba en legalizarse porque estaba viendo todas las trabas que le ponen a los inmigrantes indocumentados.

La vida en EEUU es muy cara

Amparo se autodefinió como una persona super observadora, lo que le permitió darse cuenta de algunas cosas que se dan en ese país.

Para ello dijo que estudió a fondo la cultura estadounidense, y que vivió en lugares exclusivos y nobles, para que nadie le cuente.

Esto fue lo que le permitió, dijo, intuir que la vida de allá es muy costosa.

“No digo que en Estados Unidos no se puede echar para adelante, hay mucha gente que puede hacerlo, pero los gastos que requiere una gente para vivir allá bien, de tener una vida cómoda, requiere de tener un super trabajo”, afirmó.

Añadió que, “para tú lograr algo allá tienes que comer malo, vivir mal, vivir una vida, pudiera decir, de perro, porque tú tener que coger dos trabajos y matarte tanto para tú poder mantenerte allá”.

Enfatizó que el estilo de vida en ese país no es tan fácil, “tú tienes que ganar bien para poder vivir bien”.

Llegó a estabilizarse, pero decidió regresar

Amparo narró que llegó un momento en que pudo estabilizarse económicamente hablando, en el sentido de que ya no vivía en un cuarto.

Según dijo, estaba ya en la etapa de empezar a emprender, pero quiso regresar a su país con el fin de poder algún día regresar a tierra americana, pero de manera legal.

“Voy a tratar de legalizarme para entrar normal a ese país, porque s más deprimente cuando tú estás allá que no puede volver a tú estar y venir cuando tú quieras”, sostuvo.

¿Qué va a hacer ahora?

Dijo que la gente ha reaccionado sorprendida en Hato Mayor al verlo regresar, porque según él, un 99.9 de los que se van, no vuelven.

“Por qué, porque la mayoría dejan deuda en el país y, aunque no quieran estar allá, se sienten con vergüenza de regresar”, puntualizó.

Concluyó diciendo que vino con proyectos y visiones de hacer nuevas cosas en su querido Hato Mayor.