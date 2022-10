Joven empresaria y abogada aspira alcaldesa por SDE  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Dirigente política del Partido Fuerza del Pueblo (FP), aspirante a la alcaldía municipal en esa demarcación, se reunió con periodistas organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP-SDE), para exponer sus aspiraciones y cuáles serían los planes y proyectos a ejecutar de ser favorecida con el voto de la mayoría de los munícipes electores.

La joven empresaria y dirigente política, Leandra Acosta, expresó ante decenas de periodistas y comunicadores, que las deplorables condiciones de abandono en que se encuentra el municipio han creado en ella una gran preocupación de poder servir llevando soluciones para el desarrollo del municipio y las condiciones de una vida digna para cada uno de los habitantes que viven en los diferentes barrios deplorables que lo conforman.

“El municipio más grande del país, al que muchos aún lo consideran como un campo, por el abandono en que lo tiene sometido el actual alcalde Manuel Jiménez, a quien considero como un hombre sin palabras y que le ha faltado a su demarcación y a todo el país, enfatizando que aún con la experiencia y su trayectoria política que posee, se ha mostrado como un alcalde inexperto y poco confiable”, manifestó Leandra Acosta.

Dentro de su propuesta electoral, Acosta expresó, que si Dios y los munícipes de santo Domingo Este le favorecen en las elecciones del año 2024, realizaría acciones para rescatar a los jóvenes de todo los sectores, para retomar los tradicionales clubes deportivos y culturales, bailes folclóricos, mangulina, bastón ballet, la poesía coreada y la práctica deportiva en general, para así alejarlos de los vicios, la prostitución y la criminalidad, que por falta de incentivos se ha incrementado en el país.

En el renglón educación: Leandra Acosta, aseguró que un futuro gobierno municipal suyo, incentivará el proyecto de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que tanto ha sido cacareado por el actual alcalde, pero olvidado, con el objetivo de que los estudiantes del municipio y otras regiones aledañas no tengan que cruzar los puentes para acudir a realizar estudios superiores, disminuyendo el alto índice de deserción escolar.

Agregó, que además de fomentar el estudio y la capacitación creará diversas fuentes de empleos, para beneficiar a esos jóvenes que no han tenido oportunidades de ninguno de los Síndicos que ha tenido Santo Domingo Este.

En política: La aspirante a la nominación a alcaldesa del municipio por la Fuerza del Pueblo, dijo a los periodistas que cuenta con el apoyo de altos dirigentes de ese partido para ser la candidata y la segura ganadora en las elecciones del 2024, aunque se negó a decir los nombres al ser cuestionada por los comunicadores y periodistas allí presentes.

La empresaria y abogada quien dijo, no ser una dirigente muy conocida políticamente, aunque si en el sector empresarial, destacó que por tal razón trabajará arduamente para que los munícipes de Santo Domingo Este la conozcan y la acepten.

“Por más de 12 años me he dedicado a administrar mis propias empresas, por lo que no voy al ayuntamiento a enriquecerme, pero si a trabajar por el municipio y por los munícipes y que como mujer emprendedora y joven demostraré que en este tiempo se puede ser diferente sin hablar ni dar más de lo mismo”, especificó Acosta.

También garantizó que en su gestión serán tomados en cuenta los comunicadores y periodista que tengan medios de comunicaciones locales, abalados por los requisitos exigidos por las leyes.

Relacionado