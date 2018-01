Joven dominicano se destaca en gestión Cultural en España

Comparte esta noticia

A sus siete años, llega a la Escuela Nacional de Bellas Artes de la República Dominicana, donde es elegido para formar parte de un grupo de artistas que iniciarían un camino de formación profesional en las artes. Diecinueve años más tarde, este mismo joven que comenzó las bases de su carrera de la mano de profesores muy capacitados, ha logrado posicionarse como líder de la industria artística dominicana, a nivel nacional e internacional.

Héctor Luis Farías Bautista, con tan solo veintiséis años es gestor cultural, abogado, asesor artístico y coreógrafo residente en Madrid España. Creciendo en una familia de siete hermanos, el joven Farías recibió influencias artísticas y pedagógicas de ambos progenitores. Su madre, Mercedes Bautista Payano, pedagoga docente de formación, y su padre, Ernesto Farías Lorenzo, organizador de fiestas de palos en la provincia de San Juan de la Maguana. Es así como desde el hogar emprende este vuelo hacia la inspiración, la sensibilidad, el emprendurismo, el arte y la cultura, estos últimos que se han convertido en su carrera profesional y gran pasión.

Trayectoria

Los estudios del joven se han concentrado fundamentalmente en el arte como modo de conocimiento y el desarrollo cultural. Ha tenido la oportunidad de formarse en universidades y centros de estudios del extranjero, como becario, de manera especial en Estados Unidos, Argentina, Lisboa, Portugal y Madrid. Actualmente es estudiante de termino en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en el área de la Gestión de Proyectos Culturales y en la Universidad Rey Juan Carlos, Instituto de Danza Alicia Alonso, cursando actualmente su tercer año en la especialidad de Pedagogía de las Artes Visuales, mención danza contemporánea.

Destacado por sus grandes colaboraciones con las oficinas dominicanas del sector externo; Embajadas, consulados y oficinas de turismo en Madrid, Italia y Valencia. Sus trabajos han sido parte de reconocidas actividades e intercambios culturales que ponen de manifiesto su compromiso y amor al arte, un repertorio que abarca más de dieciocho actividades destacando; Intercambio cultural Transitando España, I Gala de Carnaval Dominicano en Madrid, I Gala de Música urbana dominicana en Madrid, I Noche Dominicana en Madrid, Conferencia de las relaciones Culturales entre el Reino Unido de España y República Dominicana, lienzos sueltos por la paz Milán entre otras. Aunque trabaja en el sector artístico español, nos cuenta que sus trabajos están influenciados tanto por la cultura europea como también la dominicana. Fue destacada su participación como coreógrafo en la Ceremonia de Apertura de los I Juegos Patrios Dominicanos Europa 2017, con coreografías que aportaron el sabor y la esencia que caracteriza al pueblo dominicano. Farías es un artista vanguardista, atento a las tendencias en el ámbito internacional. Su pasión es desarrollar intercambios y actividades culturales con un propósito, enfocado en la promoción de la República Dominicana como marca país.

¿Por qué los bailarines y coreógrafos están estigmatizados como homosexuales?

Podemos decir que es un colectivo que, dada su educación, apertura de mente y el círculo del que se rodean comúnmente reconocen y asumen lo que son sin prejuicios ni miedos a no ser aceptados. Desde el surgir de las artes, generalmente son ejecutadas por personas de mucha sensibilidad y en el caso de la danza se requiere de muchos estilismos y conexión con lo más sublime, pero esto no quiere decir que todos sus ejecutantes sean homosexuales.

A través del tiempo los cánones establecidos por nuestra sociedad machista han influenciado con que la imagen estética del bailarín debe ser parte de un individuo homosexual, pero sería un pensamiento retrograda. Sin embargo, los tiempos han dejado importantes sucesos en donde la homosexualidad se ha manifestado en cualquier plataforma de trabajo, en forma globalizada. Ser parte de la escena es lugar para todos, el mundo ha evolucionado en sentido intelectual de tal modo que somos capaces de elegir sin miedo ni prejuicios lo que deseamos ser.

¿Cuándo te decidiste por este arte, cuál fue la opinión de tu familia?

Inicié en el año 2000, estudiando pintura en el instituto Duartiano, años más tarde me incliné por el arte de la danza iniciando mis estudios en la escuela de danza Urbana Núcleo Extremo y la escuela Ballet Teatro Dominicano. Mi familia me apoyó desde mis inicios, pero me llevaron a estudiar una carrera fuera del arte (Licenciatura en Derecho) cosa que hoy en día, aunque estudio lo que me gusta, agradezco, ya que el saber no ocupa lugar.

¿Qué papel Juega la Familia en la Educación y Cultura?

La cultura tiene un elemento que va más allá de la “información”, no es proporcional al número de datos que le aportemos al estudiante. La cultura tiene que ver más con la formación, por esto, aunque es importante la inversión que se realiza en la educación de nuestro país debe tomarse muy en cuenta dónde y cómo se realiza.

Por ejemplo, es el hogar donde se forman los valores, y la cultura depende de estos. Se debe de involucrar a la familia y al hogar en la formación integral del ser humano y apostar a que la inversión realizada rinda los frutos deseados en niños que se expongan a un programa educativo transversal, en el que los actores sean los padres, profesores y familia y los temas trasciendan los relativos a datos y números para tocar al ser humano, la responsabilidad social, la igualdad, los derechos y los deberes ciudadanos, así como aquellos temas neurálgicos que si se trabajan a tiempo, quedan integrados al hombre y la mujer en formación. Se debe, no sólo invertir, sino convertir esa inversión en programas incluyentes, que puedan reforzar nuestra identidad, que involucren a la familia y den como resultados ciudadanos informados, pero a la vez formados que es lo que se quiere.

¿Cuenta RD con buenos bailarines?

Nuestro país cuenta con excelentes bailarines en cualquier género y estilo dancístico. Bailarines que no solo han servido como ejemplo por su técnica e interpretación sino por su pasión, entrega y trabajo.

¿Cuál es el mejor baile que se te da?

Me considero un bailarín versátil, específicamente comercial, pero sigo día a día trabajando en mi formación como bailarín contemporáneo de hecho soy estudiante en pedagogía de las artes visuales con mención en danza contemporánea en el instituto de Danza Alicia Alonso de la universidad Rey juan Carlos Madrid.

No obstante, curso la maestría de gestión cultural en la universidad complutense de Madrid, la cual me ha proporcionado muchas salidas de trabajo e intercambios culturales. Estos conocimientos han ampliado mi visión sobre las nuevas formas de trabajos dancísticos y su relación con la sociedad, y más concretamente he podido entender el papel que juega la danza en los procesos de aprendizaje y la importancia de integrarla de forma globalizada.

¿Se “vive bien” en RD siendo bailarín?

Los profesionales de este arte en nuestro país viven de su profesión, pero aun así deben buscar otras fuentes de ingresos (Picoteos) ya que los ingresos fijos establecidos no son lo suficiente para vivir una vida digna.

Podríamos decir que nuestro país a nivel dancístico ha evolucionado con el tiempo, existen compañías de danza públicas y privadas que realizan salidas de trabajos para los bailarines que tienen una formación sólida y nivel establecido, pero honestamente las salidas de trabajo son mínimas debido al proceso de aceptación que aún no han asimilado por completo nuestras autoridades y la sociedad, a diferencia de países desarrollados que apoyan este arte asistiendo a sus actividades y encuentros, es decir ver este arte como una profesión más, integrado a su vez en la cultura del país.

Para mejorar el servicio cultural de una sociedad o comunidad ávida de conocimientos culturales, pero sobre todo con deseos de crecimiento incesante.

¿Que define un buen bailarín?

Educación, formación, constancia, trabajo, pasión, perseverancia, apoyo y medios. Un alto conocimiento cultural y la conexión con el ser y el sentir del otro en una expresión a través del cuerpo.

Espectáculos que llevan tu sello.

I Gala de Carnaval Dominicano en Madrid España

I Gala de Música Urbana en Madrid España

I Noche Dominicana en Madrid España

I Juegos Patrios Dominicanos Europa 2017

¿Cómo se promueve la cultura a través del baile?

Desde tiempos inmemoriales se ha considerado la danza como parte integrante y esencial de la cultura y de los pueblos. Basta recordar la danza de David, los Incas, los siux de América, los aztecas, tainos entre otras, sin dejar de mencionar los inicios de la humanidad y las grandes conquistas del imperio guerrero romano conquistado por la cultura de Grecia. Aquellos eran barbaros y fuertes, griegos cultos y sabios.

En la actualidad la danza se ha desvirtuado como así también la cultura de los pueblos y países y esto es debido a la modernización, política, diversidad e innovaciones que traen consigo el siglo XXI, pero aun así el arte de la danza persiste en cada país o región como vestigios de culturas primitivas. Manteniendo una técnica intocable, pero si renovada y adaptada a estos tiempos. La danza como se ha dicho desde hace muchos años es el lenguaje universal, por lo que no hay fronteras, idioma, religión, sexo ni condición que reste su valor. Desde que el ser humano existe, la danza surge con su propia naturaleza.

Otro punto a destacar es el intercambio que se produce entre la comunidad de bailarines alrededor de todo el planeta, promoviendo el intercambio cultural. Como es el caso de la promoción a la cual pertenezco, primera legión de Bailarines Dominicanos por el mundo, donde a través de cualidades que vienen marcadas por nuestra propia cultura, cada uno ha sabido destacarse y ser profesional calando peldaños y llevando consigo a través de sus trabajos, historias o un resquicio de la esencia que define nuestro país. No solo se transmite la cultura haciendo trabajos criollizados, sino también la promoción de la cultura dominicana como marca del país. Otros aportes del baile a la cultura es que crea precedente aportando al patrimonio cultural de un país al tiempo que genera intercambios multiculturales como una vía de comunicación de los pueblos.

El mayor logro de un bailarín…

Trabajar toda su vida en lo que le gusta y le apasiona, demostrando que la danza no es solo movimiento, si no cultura en todos sus ámbitos, haciendo que esta llegue a los demás.

Ha sido y seguirá siendo una tarea difícil en el transcurrir de los tiempos posicionar el arte de la danza como una carrera más para subsistir, un punto a destacar ha sido la consolidación de los programas de educación profesional de danza a nivel licenciatura en los últimos años, un gran logro en el terreno de la danza.

Hasta el año 2005 se contaba con 29 programas de educación superior en danza en diversas universidades e institutos de cultura, esto habla de un incremento en el interés por la danza. En años antepasados se veía como un hobby o una carrera profesional mas no avalada por estudios universitarios, pero ahora con este reconocimiento académico que te hace en posesión de la licenciatura en coreografía o pedagogía de la danza, aceptando así y reconociendo la profesión del artista en el mundo de la danza.

Por Crismeidy Urena

