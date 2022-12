Joven dominicano es reconocido en Brasil por la marca Case IH

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El joven dominicano Jose Junior Santana Roble, ingeniero mecánico de profesión, fue reconocido por la marca mundial Case IH, la marca más reconocida en equipamiento agrícola constituyéndose como líder mundial.

Santana Roble fue reconocido en el encuentro de post venta 2022 que tuvo como sede el país de Brasil por la búsqueda constante en brindar una excelente experiencia al cliente, en el ciclo postventa.

Egresado de la universidad O&M el 2017 de la carrera ingeniería industrial, cuenta con un amplio background de diplomados y entrenamientos especializados tanto de la parte técnica como de la gestión administrativa y de servicio al cliente de la industria automotriz.

En el año 2014 fue reconocido por la empresa Grupo Viamar como obteniendo el primer lugar de productividad, ese mismo año también fue reconocido como FORD Master Technician, el mas alto perfil de capacitación para un técnico FORD.

En el 2015 fue declarado ganador del PTS (Professional Technician Society) Performance Challenge World Cu

Para Santana su capacidad analítica le ha dotado de una importante habilidad para resolver problemas y gestionar recursos.

Destaca una nota de prensa recibida este miércoles, que Santana posee una especialización en gerencia de operaciones en The George Washington University School of Business en el 2020, además de un MBA International, Master of Business Administration en la ‘’MCA Business & Postgraduate School’’ de MIAMI. Actualmente cursa una maestría en proyectos en la Universidad Isabela I de España.

Es miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Auditing Chair de la sección de Santo Domingo de la ASQ (American Society For Quality), Membership Chair de la Automotive Division de la ASQ en USA y Miembro de la Asociación Dominicana Pro-Desarrollo de Técnicos Automotriz y a Fines ASODPROTECMAA.

Relacionado