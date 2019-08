Joven dominicana solicita ayuda para intervención quirúrgica en España

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Johanna Gutiérrez es una joven dominicana licenciada en contabilidad, está solicitando ayuda para ser intervenida quirúrgicamente por una condición congénita que le provoca sangrado dentro de la medula espinal, que le causó una parálisis total de su cuerpo.

“Me gustaría solicitar el apoyo del pueblo dominicano y de todos aquellos ministerios que puedan apoyar para yo hacerme una intervención médica, la misma tiene que ser en España porque yo padezco de una condición que se llama mal formaciones arteriovenosas en la Medula Espinal”, indicó la joven en visita a El Nuevo Diario A.M. que trasmite por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Gutiérrez señaló que la cirugía tiene un costo aproximado de 29 mil euros, que solo cubren la parte quirúrgica, y que de no realizársela podría perder la poca movilidad que tienen sus piernas, con la posibilidad de quedar postrada de forma definitiva en una cama.

La joven profesional de la contabilidad relató que a los 14 años fue mal diagnosticada con mielitis trasversa, posteriormente con lupus, condiciones para la cuales fue tratada sin padecerlas, y que 18 años después fue que supo lo que realmente tenía.

Abordada por Rafael Zapata y Feliz Rosario, Gutiérrez expresó que “me hicieron nuevos estudios y me diagnosticaron lo que todo el tiempo he tenido, que es una condición congénita que me provoca sangrado dentro de la medula espinal y me provocó una parálisis total de mi cuerpo desde la cintura para abajo, yo no sentía ni movía nada”.

La joven destacó que gracias a los procesos de rehabilitación y medicamentos ha podido sobrepasar en parte, recuperando la movilidad de sus extremidades e insistió que necesita ese apoyo porque ella es el sustento de su casa y quiere seguir siendo un ente social productivo.

“Yo necesito el apoyo para hacerme esa intervención, quiero seguir trabajando porque soy licenciada en contabilidad, soy hija única, vivo con mis padres, sustento la casa, quiero seguir teniendo una calidad de vida lo mejor que se pueda, seguir aportando y creciendo en la parte profesional”, añadió con mucho optimismo Johanna Gutiérrez.

Sostuvo que la operación está pautada para el 15 de septiembre de este año y al momento tiene recaudado un millón de pesos, precisando que para cubrir la intervención y estadía le faltarían un millón 300 mil pesos, los interesados en contribuir con esta causa pueden comunicarse con Johanna al 829-817-8705 y a la cuenta del Banco Popular Dominicano 803280924.

