Joven dominicana pierde la vida en accidente de tránsito en Argentina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REPÚBLICA ARGENTINA. -Una mujer de origen dominicano perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Flores, en Buenos Aires, República Argentina.

La víctima fue identificada como Mayelín García, de 28 años, quien dejó dos niñas en la orfandad, de acuerdo a su pareja.

Según versiones, el hecho ocurrió cuando esta volvía de trabajar como empleada de limpieza en un restaurante en el auto del encargado del establecimiento, junto al dueño del vehículo y otro compañero del local.

El fallecimiento instantáneo de la joven fue confirmado por una médica del Hospital Álvarez, quien acudió al lugar a bordo de una ambulancia del SAME.

El accidente ocurrido en las avenidas Alberdi y San Pedrito, involucró cuatro autos, de los cuales dos de ellos estaban estacionados.

Al lugar se presentó la pareja de la occisa, quien tuvo que ser atendido por especialistas, tras haber padecido una crisis nerviosa.

Luego, el mismo hombre pidió justicia para su esposa ante los micrófonos. “Yo lo que quiero es justicia. Nada más. Quiero justicia por mi señora, que me dejaron dos nenas huérfanas. Me llamaron, estaba en casa, y cuando me dijeron que hubo un accidente, vine corriendo”, detalló.

Mientras que el presunto responsable de haber provocado el accidente, quien había emprendido la huida, se entregó ante la Comisaría 8C de Villa Lugano de la Policía.

En tanto, el dueño del vehículo donde viajaba la mujer fallecida explicó que el traslado a esas horas era habitual en su grupo de trabajo.

“Yo siempre llevo a mis trabajadores a sus casas cuando salen a la madrugada. Veníamos desde mi restaurante en Plaza Flores. Al del otro auto no lo llegué a verlo. Yo estaba pendiente de salvar a la chica”, aseguró.

Relacionado