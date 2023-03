Joven dominicana participa como delegada en HPAIR Harvard Conference 2023

Rosario se convierte en la única delegada en representar al país ante la conferencia anual que reúne a estudiantes y líderes mundiales.

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La abogada y experta en consultoría de compras de compras y contrataciones públicas, Stephany Rosario, asistió a la reciente versión del foro anual que realiza Harvard College Project for Asian and International Relations, (HPAIR); Harvard Conference 2023, realizada en Nueva Delhi.

La también Ceo de la firma consultora, FORLEX, participó como única delegada dominicana en el grupo internacional de jóvenes profesionales que intercambiaron junto a líderes de clase mundial en áreas político, social y de negocios temas relacionados a los desafíos que enfrenta la región Asia-Pacífico.

La escogencia al evento se realiza mediante solicitud de millones de estudiantes y profesionales interesados tomándose en cuenta por el Consejo de la universidad aquellos perfiles que muestren mayores promesas y potencial de liderazgo.

En ese sentido, Stephany Rosario, dijo sentirse orgullosa de ser seleccionada este año y ser parte de uno de los foros sociopolíticos más importantes del mundo.

‘’Se trata de una experiencia única; de discutir mis ideas con un potable liderazgo joven mundial, establecer grandiosas conexiones y conocer las experiencias y propuestas sociales de connotados ejecutivos y directivos de las organizaciones más importantes del mundo’’, explicó Rosario mediante un comunicado de prensa.

Cada año HPAIR reúne a delegados y líderes mundiales en diferentes países, este año el tema de la Conferencia es conectar una comunidad global, lo que refleja el potencial que tienen los individuos para crear soluciones innovadoras y sostenibles en el mundo.

Rosario, agradeció a Project for Asian and International Relations, (HPAIR); la oportunidad de compartir con la presente y futura generación de líderes globales.

Stephany Rosario es abogada, con un máster en Administración Pública, experta en compras y contrataciones públicas, a través de su firma de consultoría, FORLEX con la que tiene más de seis años de experiencia en relaciones gubernamentales en los sistemas de compras públicas en el país y Estados Unidos.

Desde su Fundación ha apoyado a cientos de proveedores del Estado a obtener licitaciones y contratos de negocios, así como ha mejorado la operatividad de diferentes instituciones públicas en sus procesos de compra.

Relacionado