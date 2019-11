Joven dominicana es nominada a periodista del año en New York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK. – La comunicadora Carolina Martínez, de origen dominicano, fue nominada como periodista del año en el premio “USA New York, Music Awards”, el cual se celebrará el día 20 de Noviembre del 2019 en la ciudad de New York (Estados Unidos).

Los Premios “USA New York, Music Awards” se entregan por el trabajo realizado durante el año, ya sea nacional e Internacional, y los nominados a la premiación son el resultado de un equipo multidisciplinario que se encarga de evaluar la labor desarrollada en sus comunidades.

Al enterarse de la nominación. Martínez agradeció a Dios, a su familia y a los organizadores de Afortunado Entertaiment, quienes realizan la premiación cada año para reconocer a personalidades en distintos renglones como son productores artísticos, periodistas músicos, Locutores, empresarios, líderes políticos, presentadores de televisión, Camarógrafos, programas especiales de radio y Televisión, entre otros.

Martínez es egresada del Instituto Dominicano de Periodismo (IDP) de Santo Domingo, República Dominicana. Ha laborado en Quisqueya TV Canal 17 (productora Arriba Quisqueya) Centro de Información Gubernamental CIG (Dicom), Canal 41 Televida, Telemicro canal 5 ( Programa Zona 5 ) reportajes de temporada, fue maestra de Fotografía, Instituto Dominicano de Periodismo, Dr. Salvador Pittaluga Nivar (IDP), encargada de prensa de la Gobernación Provincia Santo Domingo, periodista de investigación Programa Gobernanzas (canal 45 Teleradio América).

Además de ser comunicadora, es egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) donde cursó la carrera de Psicología. Su formación técnica fue en el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), allí culminó la producción de televisión siendo estudiante meritoria de la mano de veteranos de la televisión dominicana y extranjeros.

Su preparación en materia de comunicación le ha permitido trabajar en la emisora Super KQ 97.5 FM del destacado director y productor José Inoa (el príncipe Inoa), Emisora Turbo Mix (productor Andy Boss),

Desde hace un tiempo la comunicadora reside en los Estados Unidos junto a esposo e hijos en la localidad New Jersey en el condado de Passaic, en los Estados Unidos.

Actualmente, labora como periodista del programa de televisión El Kan TV show del Productor (Abel Rodríguez) que se transmite por Super Canal caribe todos los domingos a la 1 de la tarde y en el cual ha realizado reportajes ” Los bodegueros de Passaic, Hispanos destacados en New Jersey Passaic, Programa de Turismo D’ paseo con Karolina y Lily .

También es coordinadora de Prensa de la Asociación de Bodegueros de Passaic New Jersey.

