Joven diagnosticada con escoliosis compleja dorso lumbar solicita ayuda para costear cirugía

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una joven identificada como Kirsy Rodríguez que padece de escoliosis compleja dorso lumbar está solicitando ayuda para poder someterse a un procedimiento quirúrgico de alto riesgo el cual no puede costear debido al alto costo que conlleva dicha cirugía.

Rodríguez, de 30 años de edad, ya se ha sometido a dos cirugías por el mismo problema, y ahora requiere una tercera con la cual busca poder liberar la compresión que afecta sus nervios de la médula espinal y que igualmente afecta su pulmón izquierdo.

Dicho procedimiento tiene un presupuesto estimado de $861,364.04 pesos, para los materiales de osteosintesis además de los gastos de análisis, evaluaciones médicas y pintas de sangre que son requeridas para la delicada cirugía.

La joven Kirsy revela que tiene tantos sueños y deseos de trabajar, los cuales no ha podido hacer realidad, ya que por el momento no puede hacer más que aferrarse a su fe y acudir al altruismo de los demás.

“Llevo casi 7 meses tocando puertas para poder someterme nuevamente a una tercera cirugía, debido a que en abril de este año se me rompieron las dos barras que llevo en mi columna, trayendo como consecuencia dolores muy fuertes en mi dorso y extremidades inferiores los cuales en este momento me impiden casi caminar”, relata Kirsy, lamentando que si no logra ser operada perderá la movilidad de sus piernas, y sufrirá daños irreversibles.

La joven, licenciada en psicóloga escolar, explica que: “en actitud de solidaridad acudo a todo aquel que se quiera unir conmigo para una buena causa, y según sus posibilidades pueda depositar un granito de arena para la realización de mi cirugía, ya que el monto de la cotización de los materiales lamentablemente se escapan de mis manos”.

Rodríguez indicó que aquellos que estén en la disposición de ayudarla a tener una vida sin tanto dolor, pueden realizar sus aportes para los procedimientos a través de su cuenta de Banreservas, 9600439065 , bajo su nombre (Kirsy Rodríguez), o contactarla en el teléfono 809-877-3546.

Asimismo informó, que la plataforma de recaudación en línea para causas sociales “Jompéame” acogió el caso.

A través de ellos, pueden colaborar acudiendo a la página, con la etiqueta “Kirsy, una luchadora inagotable”, o través de sus cuentas de banco: cuenta corriente Banco Popular: 808206155, de ahorros BHD León: 25342400011 o de ahorros Banreservas: 9601722003 todas a nombre de Jompéame.

