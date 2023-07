Joven denuncia PN le quita vehículo sin orden de juez; asegura tiene traspaso a su nombre

EL NUEVO DIARIO, MOCA.- Una Joven residente en Moca, provincia Espailat, denunció mediante sus redes sociales que desde la Policía de Santo Domingo Oeste la citaron diciendo que habían usurpado su identidad y cuando se presentó ante la institución le quitaron su vehículo sin una orden de un juez, alegando que este presentaba una demanda.

Además, en un audiovisual la joven aclara que el automóvil que le quitó la Policía y la Fiscalía ya está traspasado a su nombre.

La joven Yanilda Severino explicó que el miércoles 5 de este presente mes, recibió una llamada de un primer teniente, diciendo que se tenía que presentar ante la Policía de Santo Domingo Oeste para hacer una denuncia, ya que ellos tenían en su poder a una mujer de nacionalidad haitiana, que habían agarrado utilizando el nombre y la cédula de la misma.

Severino indicó que como ella reside en Moca, le dijo que se comunicara con las autoridades de su provincia para ella ir al Palacio de esa demarcación. Sostuvo que la llamaron dos veces más manifestándole que no tenía otra opción y debía presentarse en Santo domingo, o si no, eso podía repercutir en su contra.

Agregó que luego de esta insistir, el primer teniente le señaló que podía pasar por el Palacio de Justicia y cuando se presentó y se contactó con una persona del Dricrim, le reveló que la habían llevado engañada allá. Al comunicarse con el primer teniente de Santo Domingo Oeste, le declaró que por no querer ir a Santo Domingo la detuvieron en Moca con todo y vehículo, y que ella era una ladrona.

Yanilda, siguió relatando que cuando le pidió una explicación al agente del Dicrim, este le dijo que contra la persona que la joven le compró el vehículo existía una demanda de estafa y que el automóvil había sido reportado como robado ante el Ministerio Público, desde octubre. Severino expuso que le comunicó que el vehículo había sido depurado ante la Impuestos Internos y estaba limpio.

“Le pregunté donde está la orden del juez del vehículo. Y me quitaron la llave, me quitaron el vehículo y me dijeron que yo tengo que presentarme en Santo Domingo”, describió Yanilda.

Asimismo, narró que el lunes se presentó con su abogada y el fiscal de nombre Argenis Gutiérrez la entendió. Yanilda puntualizó que le preguntó que dónde estaban las personas que figuraban en la demanda, pero Gutiérrez le declaró que ella debía resolver como pudiera y agarrar a la persona denunciada, pero que el vehículo tenía que quedarse allá.

“Ahora la que está pagando las consecuencias soy yo, sin tener que ver con eso”, dijo la joven visiblemente consternada en el video.

Pidió hacer público el caso para exponer lo que le está pasando y ver cómo se puede resolver de la mejor forma posible.

