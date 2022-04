Joven denuncia le quemaron su carro; primera dama solicita más información sobre el caso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una joven denunció este sábado que le quemaron su carro dentro del residencial donde vive, por lo que pide ayuda para dar con el paradero del responsable.

La joven hizo la denuncia a través de su cuenta de Twitter @lainelascurain, donde aseguró que es una persona que no se mete con nadie.

Ante este hecho, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, le pidió que le envíe la información de dónde ocurrió el caso.

“Envíeme la información de dónde fue esto. ¿Estás bien? Incendiaron tu carro?”, respondió Arbaje.

Asimismo, la joven también colgó un video en la referida red del lugar donde se encontraba el vehículo.

Se acuerdan de este post? Pues anoche unos delincuentes me quemaron mi guagua, A mi, una persona Que no se mete con nadie, Que no tiene problemas con nadie. pero señor Dios tu eres el que sabes Bendito seas cuando das, Bendito seas cuando Quitas. Dios esta en control https://t.co/aEW5lxfFU6 pic.twitter.com/xpWcTEU4V4

— Ela♡ (@Lainelascurain) April 16, 2022