Joven denuncia agencia de viajes supuestamente la estafó con más de US$5 mil

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una joven denunció que ha sido estafada supuestamente por la agencia de viajes Caribbeam Plezi Plam Multiservices a la que le depositó US$ 5 mil y RD$54 mil a nombre de una persona física de la empresa.

Guetchine Osne, de nacionalidad haitiana, quien no quiso ser grabada por temor a represalia, dijo que se acercó a la empresa por recomendación de alguien, para organizar un viaje legal hacia México.

Según sus palabras, los depósitos fueron hechos a finales del año pasado y que desde entonces, le pusieron una cita para el 10 de enero, otra para el 17 y una tercera para el 24 del mismo mes, para devolverle el dinero, pero hasta el momento no le han resuelto.

«Después del depósito de esa suma siempre me han dado cita, la primera cita era 10 la segunda 17 de enero y la tercera 24 de enero, después no me han dicho nada, siempre me dicen que tú tienes que esperar, se te va a entregar el dinero, siempre lo mismo o sea burlándose de mí», alegó.

Señaló que hizo la denuncia en la Policía Nacional, en el Ministerio Público y Pro Consumidor, además de hacer un reclamo en el banco, pero aún no le han resuelto.

Osne indicó que cuando fue a la Policía, le dijeron que debía conseguir un abogado, pero un letrado le dijo que debía darle RD$30 mil, dinero con el que no cuenta.

El Nuevo Diario trató de comunicarse con la agencia de viaje, la cual además tiene un registro como empresa activa en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pero no fue posible.

La joven dijo estar a espera de que la situación le sea resuelta y la entidad le devuelva el dinero.

