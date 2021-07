Joven denuncia acoso sexual viven las mujeres en calles del país; llama a los hombres detener palabras obscenas hacia las féminas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un video que se ha viralizado en las redes sociales, la joven Rebecca Dalmasí denunció el acoso sexual que viven a diario las mujeres dominicanas en las calles del país.

Al contar sus experiencias personales de asedio, Dalmasí hizo un llamado de alerta a los hombres dominicanos para que detengan las frases obscenas que lanzan constantemente a las mujeres mientras caminan por las calles.

“No me puedo poner pantalones cortes, ni faldas, ni leggins. No puedo ponerme nada ni caminar en paz en la calle porque siempre me voy a encontrar a alguien con palabras descompuestas para decirme”, indicó la denunciante.

Expresó que las mujeres que andan a pie o que tienen que tomar transporte público, se ven impedidas de transitar libremente sin encontrarse con un hombre que las haga sentir despreciables a través de lo que consideran es “un piropo”.

Dalmasí, narró que mientras caminaba en una popular avenida de Santo Domingo, tenía puesta un cartera pequeña -conocida como mariconera- y un hombre pasó a su lado y le sugirió que se la levantara para que sus partes íntimas estén más visibles.

Aunque esa fue una vivencia, la joven aclaró que desde los 12 años ha transitado sola por las calles de Santo Domingo y el escenario siempre es el mismo, por lo que recomendó a los hombres a “detener esta vulgar acción que no agrada a las féminas”.

