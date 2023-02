Joven de 26 logra sueño de dirigir uno de los preescolares más grandes, innovadores y divertidos de la Zona Oriental

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga Marineidy Pérez Guzmán contó cómo a sus 26 años de edad ya se encuentra a la cabeza de Maryland Learning Academy Preschool & Day Care, uno de los centros educativos más grandes, innovadores, y divertidos de la Zona Oriental.

Marineidy, fundadora del centro, contó que su sueño no era especializarse en el área educativa aunque siempre ha sabido que le gusta trabajar con niños, y fue un poco después de haberse graduado de psicología general a los 18 años, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), que decidió dedicarse toda la vida a la educación inicial.

“Tengo esa bendición de que con los niños creo mucha empatía, yo me vuelvo una niña cuando yo estoy con ellos, entonces no hay mejor manera de tú educar a un niño que poniéndote a su nivel, entendiéndolo, sobre todo cuando entran a esa edad de uno, dos y tres años que empiezan a morder, a tirar las cosas y no tienen control de sus emociones”, expresó.

Marineidy fue entrevistada por el periodista Edward Ramírez, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, espacio donde contó que luego de estudiar en la universidad se fue a Estados Unidos a estudiar inglés y cuando regresó al país tuvo la oportunidad de trabajar en distintos centros de educación inicial, en los que aprendió cómo deben ser las cosas al educar infantes y cómo no.

(Ver programa).

“Yo quería tener un centro del que mi niña interior se sintiera orgullosa y trabajar en él día a día; a mí me encantan los niños, pero hubo un lugar donde no me gustaba tanto el trato que se les daba a los colaboradores y ocasiones no todos tenían las herramientas adecuadas para hacer el trabajo que desempeñaban, y entonces dije yo no voy a ser toda mi vida empleada”, expresó.

Dijo que a partir del 2017 ya se fue materializando ese sueño de tener un centro educativo preescolar, y destacó que lo primero que hizo para acondicionar el local en el que se encuentra Learning Academy, el cual tiene 3 mil metros cuadrados, fue pensar en la seguridad de los niños y tratar de bajar el margen de incidentes que puedan ocurrir dentro de sus instalaciones.

Asimismo, la educadora resaltó que para diseñar el centro pensó en un lugar colorido y divertido, y es por eso que uno de los lemas del centro educativo es “añadiendo color a los sueños de tus hijos”.

“Yo siempre he pensando en un lugar divertido donde todo niño que entre no quiera salir de ahí, que de hecho eso es parte de los efectos secundarios que nosotros tenemos, hay padres que pueden ser testigos de lo que yo estoy diciendo”, sostuvo.

Precisó que el centro comienza a recibir niños desde las 6:45 de mañana con una hora tope de recogida hasta las 6:30 de la tarde, y los infantes que permanecen la jornada completa tienen una dieta diseñada en base a sus necesidades por una nutrióloga clínica.

También, expresó que son reconocidos por dar un trato personalizado a cada familia y sus niños, y además, uno de sus atractivos es que utilizan una aplicación con la que los padres pueden dar seguimiento a sus hijos.

“El padre puede ver y darle seguimiento a su niño, de las cosas que hace, de los cambios de pañales, si comió, si durmió, si tomó leche, que no va a estar del todo desconectado”, acotó.

Añadió que los niños que van a Maryland Learning Academy encuentran en ella y todos sus colaboradores una especie de refugio con personas que comprenden las emociones que a su corta edad ellos aún no pueden manejar.

Relacionado