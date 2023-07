Joven de 19 años gana Premio Líderes Espaciales de América del Norte, Central y el Caribe

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una joven dominicana de 19 años de edad fue seleccionada ganadora del reconocimiento Líder Espacial de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 2023, siendo la primera criolla en recibir este premio que es otorgado por la Space Generation Advisory Council (SGAC).

Se trata de la joven Sheily Francheska Valerio Sapeg, quien estudió en el Politécnico «Nuestra Señora del Perpetuo Socorro» de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), donde se graduó con la máxima excelencia académica en Técnico de Mantenimiento Aeronáutico y actualmente se encuentra realizando un Máster Program en Emprendimiento Espacial en el Instituto Europeo de Innovación para la Sostenibilidad (EIIS) en colaboración con Airbus.

Tras recibir el premio, la joven Valerio Sapeg expresó que el reconocimiento sirve para abrir espacio a más dominicanos en el ámbito aeroespacial, poniendo el ejemplo de que entre los demás ganadores hay empleados de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) y con postgrados.

“Una joven de 19 años de República Dominicana recibir este reconocimiento, primero es gran honor como dominicana y que se reconoce la trayectoria que he tenido a tan corta edad y me siento muy agradecida con el premio que otorga esta entidad”, indicó.

Dijo que el premio significa un reconocimiento a toda la región tratándose de una institución como la Space Generation Advisory Council, una organización sin fines de lucro que representa a los estudiantes universitarios y jóvenes profesionales del espacio ante las Naciones Unidas, las agencias espaciales, la industria y el mundo académico.

Sobre su inspiración el tema aeroespacial, Sheily Francheska Valerio Sapeg indicó que creció en ambiente aeronáutico, ya que se educó en colegio de la Fuerza Aérea, y empezó a participar en ambientes internacionales de tema aeroespacial.

“El premio muestra que es posible que jóvenes dominicanos se involucren en el tema aeroespacial”, sostuvo.

Manifestó que entre sus metas está el lanzamiento próximamente del proyecto Educación en Órbita, una organización sin fines de lucro que la joven está desarrollando en República Dominicana como fundadora.

En Costa Rica

El premio Líder Espacial de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 2023 tiene como objetivo fomentar la diversidad y la interacción entre los miembros del sector espacial con diversos antecedentes geográficos y profesionales.

Los ganadores, incluida Sheily Sapeg, tendrán el privilegio de ser patrocinados para asistir al 4to Taller de la Generación Espacial para América del Norte, Central y el Caribe, que se llevará a cabo el 9 y 10 de septiembre de 2023 en San José, Costa Rica.

Este evento reunirá a hasta 150 estudiantes y jóvenes profesionales de toda la región de NCAC y más allá, quienes tendrán la oportunidad de participar en importantes discusiones sobre la industria espacial actual.

Perfil de Sheily Sapeg

En 2021, Sheily Sapeg participó en el 6to Taller Sudamericano en Línea de SGAC y formó una propuesta para apoyar el crecimiento de la educación y divulgación espacial.

Como Embajadora Voluntaria de la Asociación Aeroespacial Dominicana, colaboró en la organización de la «VII Reunión de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio» (ReLaCa) en República Dominicana 2022 y se desempeñó como auxiliar de rondas durante la realización del Concurso Latinoamericano Manfred Lachs Moot Court. En el mismo año, recibió el Reconocimiento como Máximo Nivel Establecido en Excelencia Académica otorgado por el (CESAC).

Ha podido colaborar con grupos multidisciplinarios en concursos internacionales como The Mars Society: Expedición Telerrobótica a Marte, un concurso internacional de diseño de misiones en el 2022, y en el NASA Space Apps Challenge 2021 donde presentó junto a su equipo Voyage42 soluciones para contrarrestar la contaminación por sargazo en República Dominicana utilizando los beneficios de la observación satelital.

Fue miembro de la Mesa Directiva y Coordinadora Juvenil de la Red Internacional «Jóvenes del Futuro» en América Latina y actualmente es miembro del programa Space4Women creado por la Oficina de Naciones Unidas dedicada a asuntos Espaciales (UNOOSA), es miembro del Club Juvenil de República Dominicana (UNESCO) y Líder Comunitaria en She Is The Universe.

Sheily es fundadora de ¨Educación en Órbita¨ Asociación Dominicana sin fines de lucro dedicada a la educación, difusión e inclusión en materia aeronáutica y espacial, para apoyar la participación de los jóvenes en el área aeroespacial, y convertir a la República Dominicana en un país líder, brindando acceso para todos.

Relacionado