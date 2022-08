Joven da su versión de los hechos tras video viral donde bailó con anciano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras hacerse viral un video donde una joven se encontraba bailando con un hombre de avanzada edad y que posteriormente, según versiones, la familia la buscaba por quitarle dinero al señor, esta dio la cara para aclarar la situación.

Se trata de la joven Nicole Encarnación Martínez, de 21 años de edad, quien dio su versión de cómo en realidad sucedieron las cosas, desmintiendo que ella fuera “chapeadora” como se estuvo alegando.

Al ser entrevistada por el youtuber Vladimir Jáquez, Nicole aclaró que no trabaja en el colmado y que es la primera vez que había visitado el sector, ya que estaba con unas amigas tomando unos tragos al finalizar uno de sus torneos de voleibol.

“Vine a desmentir todas esas cosas que están diciendo las páginas sobre mi, porque no soy camarera, no trabajo en ese colmado, ni nada de eso”, manifestó la joven que se dedica al estilismo.

Expresó que se trasladó al lugar, porque fue a celebrar junto a sus compañeras de voleibol que habían ganado uno de los torneos, de inmediato según lo que informa, el señor se acercó de forma educada a la joven y le pidió que bailara una bachata.

“Le concedí la pieza, fue de relajo, no fue intencional para chapearlo, como dicen que el me dio los cuartos de la pensión, siendo mentira. Un baile sanamente”, puntualizó Encarnacion.

Agregó que alguien del grupo con el cual andaba, fue quien grabó el video e hizo que se viralizara, levantándose al otro día con que estaba ya publicado y que tenía un mensaje que distorsionó lo que realmente estaba pasando.

“Yo estaba acostada, me estaban escribiendo, llamándome diciéndome ‘Nicole, pero tú estás viral’, y yo me preguntaba, cómo así? Hasta que me mostraron y me sentí super mal, estaba super mal”, dijo.

Añadió que hasta su mamá la llamó pensando que lo que se decía era verdad, asegurándole que no fue lo que en realidad pasó y luego explicando cómo sucedió todo.

El audiovisual que trascendió a través de las redes, también llegó a los medios tradicionales, que respondiendo una denuncia que habían supuestamente interpuesta, haciéndose eco de inmediato.

Nicole solo quiere que se deje de atacar su persona, ya que ella no hizo eso que se estuvo diciendo, con el señor.

Apuntó que le afectó bastante la situación, ya que hasta se trancó en su casa para no seguir teniendo vergüenza, porque tenía personas que la atacan sin haber hecho nada.

“La gente me lo ha achacado como si él viviera conmigo la vida entera y como si me estuviera dando mucho cuarto, cuando eso no es así. Hasta me han dicho chapeadora”, acotó.

