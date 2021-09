Joven cuenta como recibió un disparo en la cabeza en un aparente atraco.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un joven dio a conocer este martes la historia de cuando recibió un disparo en la cabeza en un aparente atraco hacia un delivery de una aplicación de servicio de comidas.

El joven, cuyo nombre se desconoce, y el cual no dijo cuando recibió el impacto de bala, contó que todo ocurrió cuando transitaba a bordo de su vehículo en la calle frente al Jardín Botánico, cuando le cruzó por el lado un delivery y frente a él había un carro que se detuvo de repente, luego, dos motores rodearon al delivery y este saca una pistola para defenderse.

Tras esto, los motores que acorralaron al delivery empezaron a disparar al carro del joven logrando una bala alcanzarle hasta la cabeza.

A continuación, la historia íntegra:

Yo andaba camino con mi novia y frente al Botánico, me pasa por al lado un Pedidos Ya y noto que, frente a él había un carro que de repente frenó. Luego dos motores que acorralan al Pedido Ya y este le saca una pistola a los tigres que lo acorralaron. Cuando de pronto estos emprenden fuego a mi carro que estaba detrás del Delivery y de la nada veo un hoyo en la jeepeta y veo el sangrero arriba de mi novia.

Mi novia agarra el carro y se mete en vía contraria huyendo y me descarga en un hospital cercano, me toco la cabeza (aún consciente con todo esto) y noto que tengo un hoyo.

Y nada, ya en hospital me cierran y hacen un estudio, aparentemente la bala me chocó, pero no penetró, causándome solamente un daño a la superficie cutánea.

Dios es grande y bueno señores, estoy vivo y Dios mediante retomando mi vida normal pronto”.

