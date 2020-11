Joven catcher de béisbol con un solo brazo se hace viral en redes sociales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un video que se ha hecho viral en las redes sociales, se ve a un joven con un solo brazo desempeñarse como “catcher” receptor en lo que aparenta ser un partido de una liga juvenil de béisbol en los Estados Unidos.

El receptor utiliza su mano izquierda para recibir los envíos del lanzador y luego se lanza así mismo la pelota con la mascota de receptor, la cual se quita y recibe la pelota para devolverla al lanzador.

He singlehandedly made this video cool. Love and light to the boy. Incredible. #ThursdayMotivation

