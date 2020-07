Joven bailarina de Puerto Plata participará en festival musical global

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una bailarina nativa de Puerto Plata representará a la República Dominicana en el Festival de Música para Jóvenes, ofrecido de manera virtual el 29 de este mes por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

La adolescente Juliette Martínez Gilbert, de 15 años bailará para la población juvenil de todo el mundo, en un concierto abierto y multicultural que busca brindar entretenimiento con contenido de valor, en medio de la pandemia del COVID 19.

“Cuando me dijeron que fui elegida para participar en el concierto, me quedé en shock, luego pensé en las bendiciones que el Padre Celestial tiene para nosotros que, aunque a veces uno cree que no se las merece, él las tiene ahí para uno”, dijo Juliette con alegría al saberse escogida entre tantos talentosos jóvenes santos de los últimos días.

Los padres de Juliette afirmaron que la noticia es una bendición para la familia, sobre todo un reconocimiento al trabajo de Juliette quien practica ballet desde los 5 años, pero además se entrega arduamente en las tareas de la Iglesia y mantiene excelentes calificaciones escolares. “Ella ha cultivado ese don gracias a los principios que ha aprendido en el Evangelio”, aseguró su padre Francisco Martínez muy emocionado.

Juliette, que aspira ser bailarina profesional, además de servir una misión para compartir el Evangelio durante 18 meses, exhortó a los jóvenes con talentos a no tener miedo de venir a Jesucristo, “porque no tienen que ser perfectos”. Asegura que solo deben “hacer compromisos con Dios y el Espíritu Santo les guiará y recibirán todas las bendiciones que a través de esos talentos el Señor les tiene preparadas”.

La adolescente dominicana recibió la especial invitación luego de su presentación artística durante la última Conferencia Para la Fortaleza de la Juventud (PFJ), evento que cada verano celebra la Iglesia de Jesucristo y que este año por motivo de la pandemia se efectuó de manera virtual, con una participación de más de 3,000 jóvenes de 27 países del Caribe.

“Escucha la Voz del Señor” es el tema del evento artístico donde Juliette representará al país, el cual será transmitido el 29 de este mes en YouTube a las 8:00 p.m., el que además estará disponible en las transmisiones en vivo de la iglesia y en la página de Facebook.

Acerca de la Iglesia: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia cristiana con más de 16 millones de miembros a nivel mundial, con sede en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos; organizada oficialmente en la República Dominicana el 7 de diciembre de 1978. Actualmente, cuenta con 138,539 miembros organizados en 194 congregaciones que se reúnen semanalmente en 170 edificios oficiales ubicados en todas las provincias del país. El primer templo de la Iglesia en República Dominicana fue inaugurado el 17 de septiembre de 2000 y brinda servicio a 218,454 miembros de la región del Caribe.

Nota sobre estilo: Al referirse en un reportaje a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sírvase usar el nombre completo de la Iglesia al hacer referencia a la misma por primera vez. En las menciones subsecuentes, se consideran apropiados los términos “Iglesia de Jesucristo” o “la Iglesia”. Se recomienda el evitar utilizar términos como “la Iglesia Mormona” o “la Iglesia de los Santos de los Últimos Días”. Para más información sobre el uso del nombre de la Iglesia, tenga a bien consultar el sitio de internet https://noticias-do.laiglesiadejesucristo.org/

Anuncios

Relacionado