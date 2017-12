Joven advierte mataría su mujer y su hija si le es infiel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un joven advirtió a través de una red social que si su mujer le es infiel le quita la vida y a la hija que procrearon ambos.

“Si la mujer mía me pega cuerno la mato y mato la hija mía, para que ella no le haga a otro lo que me hizo su madre, sé que suena feo, pero así lo hago, las hijas de madre cuernuda también salen cuernuda eso lo llevan en la sangre y matarle es lo correcto”, dijo Enmeri Pichardo Martínes en su cuenta de la red social Facebook.

