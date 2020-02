Joven a punto de quedar ciega al tatuarse globos oculares con tinta negra

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Una joven polaca está a punto de quedar completamente ciega luego de tatuarse ambos globos oculares con tinta negra al querer emular el acto realizado por un compatriota y rapero que también lo hizo.

La joven fue identificada como Aleksandra Sadowska, de 25 años, quien reside en la ciudad de Wroclaw en Polonia, y que además trató de parecerse al rapero Popek.

Tras el procedimiento, considerado fallido, Sadowska comenzó a sentir una fuerte sensación de dolor agudo en los ojos, síntomas que eran normal según le dijo el tatuador y que debía tratarlos con analgésicos.

Aleksandra contó a su doctor que fue perdiendo parcialmente la vista de su ojo derecho y luego todo se quedó a oscuras. Los doctores le informaron que el daño era irreparable y que pronto perdería la visión de su ojo izquierdo.

“Desafortunadamente, por ahora los médicos no me dan mucho optimismo para mejorar. El daño es demasiado profundo y extenso. Me temo que estaré completamente ciega”, dijo Sadowska.

Según una investigación, el tatuador identificado como Piotr A, confesó haber cometido una serie de errores graves, incluyendo el uso de tinta para usa en la piel, la cual resaltó que nunca debe entrar en contacto con los ojos.

Anuncios

Relacionado