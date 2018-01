Joven de 20 años se ahorca por deuda económica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un joven de 20 años se ahorcó con una sábana en su residencia, presumiblemente por deudas económicas, en El Seibo.

Frank Cedeño de 20 años, se ahorcó dejando un manuscrito donde pide perdón a sus hijos, esposa y madre, así como explicando las razones que lo llevaron a quitarse la vida, en un hecho ocurrido en el sector Ginandiana, en El Seibo.

“Amor perdón, es por el dinero que se me perdió, es porque no aguanto más, te amo, amor; cuida mucho a las niñas que las quiero mucho, dile a mi madre que me perdone”, escribió Cedeño.

Según los vecinos, eljoven había caído en depresión a causa de las deudas que tenía.

Al lugar acudió el legista, Víctor Hernández, quien certificó asfixia por ahorcamiento mecánico.

