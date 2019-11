Jottin Cury sostiene a LF le quieren aplicar de forma errónea artículos de transfuguismo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ex juez del Tribunal Constitucional y miembro la Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia, Jottin Cury hijo, sostuvo hoy que al expresidente Leonel Fernández le quieren aplicar artículos que versan sobre transfuguismo cuando él no es tránsfuga, sino un disidente que se marchó de la entidad a la que pertenecía.

“Aquí lo que se está confundiendo son dos cosas, se le quiere aplicar los artículos que hablan de transfuguismo cuando él no es un tránsfuga, él es un disidente, son dos cosas muy distintas, tránsfuga es el que se va y se lleva algo, él sencillamente es un disidente que tú no le puedes cuartar su libertad”, explicó el ex juez del Tribunal Constitucional, mientras era entrevistado para El Nuevo Diario A.M. que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Cury destacó que el derecho a elegir y ser elegido tiene una dualidad de que es un derecho con rango de fundamental y un deber que conecta directamente con la democracia, cláusula de intangibilidad pétrea que impide que al dominicano se le pueda desprender del derecho a elegir y ser elegido, con sus excepciones.

El abogado manifestó que “no hay manera de impedirle a un dominicano el derecho del sufragio, excepto en los casos señalados, pero si lo vemos del punto de vista legal, qué dice el 134 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral se refiere a los nominados y nominados es cuando ya ha sido escogido”.

El miembro la Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia indicó que dicha ley posee una ambigüedad que está siendo interpretada a conveniencia por aquellos que buscan impedir la candidatura del expresidente Fernández, basados de forma errónea en que se habla de precandidatura.

“Aquí se quiere interpretar el 49.4 en el sentido de que el candidato que pierde no puede ser candidato por otro partido, primero eso no es lo que dice el texto, hay dos clases de transfuguismo el parlamentario y el electoral, y en su partida del PLD, Leonel no ha incurrido en transfuguismo”, explicó Cury.

