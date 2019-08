Josh Hart se enteró de su traspaso a Pelicans por Twitter

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- Son negocios. Esa es la afirmación que rodea a cualquier traspaso, sobre todo cuando algún jugador se siente de alguna manera dolido con la decisión que ha tomado la franquicia. Es quizás la parte más dura de las ligas profesionales, esa que hace que de un día para otro la vida de un jugador cambie por completo. Nueva ciudad, nueva casa, nuevo equipo, nuevos compañeros… Y todo ello estando a veces acompañado por la familia, o no, ya que tampoco faltan las ocasiones en las que ésta se queda en la ciudad de origen.

Visto así ya suena complicado, pero la situación se vuelve más cruda cuando el “perjudicado” ni siquiera está enterado de que existe la posibilidad de ser intercambiado inmediatamente.

Es justo lo que esgrime Josh Hart. El escolta, traspasado desde Los Ángeles Lakers a New los Pelicans de New Orleans como parte del acuerdo por Anthony Davis, ha comentado ahora cómo vivió aquel momento, el cual recuerda bien al haberse enterado de que cambiaba de equipo a través de la red social Twitter cuando ni siquiera sabía que se estaba negociando.

“Realmente me enteré por Twitter. Mi agente me estaba llamando y justo antes de que levantase el teléfono escuché a mi hermano diciendo de fondo: “ah, joder”. Me pregunté: “¿qué está pasando? Estaba relajado jugando con videojuegos. Entonces descolgué y escuché: “Hola, creo que te han traspasado”. “¿Crees? ¿Quieres decir que lo piensas? Luego te llamo’”.

“Entonces me dirigí a Twitter y lo vi, “vale, esto es interesante”. Como estábamos diciendo, respecto a los jugadores lo más importante se cierne al aspecto de la comunicación. Para muchos jugadores, en caso de ocurra algo, simplemente lo encajas de la mejor forma posible. Todo lo que tienes que hacer es decirme que existe esa posibilidad. No me dejen averiguarlo por Twitter”, reclamó el jugador.

Anuncios

Relacionado