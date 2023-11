Josh Hart aclara que «no está descontento» con los Knicks

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Josh Hart tuvo que dejar claro a la prensa neoyorquina que ni mucho menos está descontento con su papel en los Knicks pese a lo publicado horas previas al encuentro ante los Hornets donde se comentaba que prefería tener un papel más activo en el ataque de Tom Thibodeau, informó el NY Post.

«Soy un jugador de ritmo. Así que a veces, cuando no toco el balón durante cuatro o cinco minutos. Corriendo la pista de arriba hacia abajo… Solo atrapar y lanzar el balón. Bien podría estar jugando al fútbol americano. Siento que si no toco demasiado el balón, a veces dejo pasar los lanzamientos porque no estoy en ritmo. No me gusta sentirme así», explicó Hart.

De puertas hacia dentro algo tuvo que discutir con Thibodeau, ya que en el triunfo contra los de North Carolina disputó su mejor encuentro ofensivo del año con 17 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 tapón mediante un 7/10 en tiros de campo.

«Quizás tenga que cambiar un poco mi estilo de juego», reconoció Hart. «Y ser más un tipo de ‘catch and shoot‘. Realmente todo se trata de lo que el equipo necesite y si ese es mi papel y mi trabajo este año, es lo que tengo que hacer. Tengo que sacar el máximo partido a esta situación y aprovechar al máximo los minutos que me dé Thibodeau», concluyó.

Cabe recordar que el pasado 09 de agosto de 2023 selló un acuerdo de extensión con los Knicks mediante cuatro años adicionales y un total de 81 millones de dólares.