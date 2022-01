Joseph HighLife, “Mi discapacidad no me limita, me motiva”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – José Humberto Peralta Cabral es un joven con una condición física la cual no le ha impedido ir tras su sueño que es ser una estrella de la música urbana. Artistas como Vico C, Daddy Yankee y el fenecido Cancerbero le han inspirado por la perseverancia y la entrega durante sus respectivas carreras la cual le han llevado al éxito.

Joseph HighLife es el nombre artístico de José Peralta oriundo de Villa Consuelo, abrazó la música a temprana edad, fue parte del grupo Medio Tono, luego de su desintegración, Joseph se lanzó como solista en el año 2018, desde entonces no ha parado de trabajar.

Actualmente está promocionando la canción “Calle Arriba”, un dembow con el saoco que amerita la calle. Anterior a este se posicionó con el tema romántico “Morena mía” con el que motiva a que las parejas se reconcilien. Otras canciones de su repertorio son “Quitipon” junto a Megadivo HD y el remix de “Morena mía” con JL la Sensación y Manoteo.

Otra actividad que no le ha impedido realizar su condición es la de asistir a la universidad UTESA donde cursa la carrera de Leyes, actualmente está por el décimo primer cuatrimestre. Su lema es “Mi discapacidad no me limita, no lo hagas tu”.

Condición:

A los cinco días de haber nacido, José Humberto fue intervenido quirúrgicamente ya que padecía de mielomeningocele e hidrocefalia, a los 13 años de edad fue su última operación la cual le permitió caminar. Al ser intervenido a temprana edad Joseph nunca sufrió daño cerebral

