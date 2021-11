Joseph Fonseca propone llevar el merengue al lugar que se merece

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El artista puertorriqueño, Joseph Fonseca, celebrará este próximo 24 de noviembre sus 20 años de carrera como solista en uno de los escenarios más importantes de América, el Coliseo de Puerto Rico (Choliseo), donde propone llevar al merengue al lugar que se merece.

“Vamos a poner el merengue, la música que tanto me ha dado y la que representa, no solo a la República Dominicana, sino al mundo entero, incluyendo a Puerto Rico, en un lugar muy importante”, manifestó Fonseca mediante un comunicado de prensa.

Agregó que hará un show nunca antes visto, con la último en tecnología y tendrá invitados especiales nacionales e internacionales que por el momento los dejará como una sorpresa, ya que es un poco complicado el asunto de coordinar las agendas.

“He tocado base con algunas personas que son muy importantes para mí como artista y han sido mentores”, subrayó.

Fonseca dijo que el productor del concierto es Ivo Terrero, de origen dominicano y sobrino de Javish Victoria miembro del Conjunto Quisqueya, quien funge también, como presidente ejecutivo de Terrero Music Entertainment, este produjo los 60 años de Johnny Ventura que fue celebrado en Puerto Rico y uno de los últimos eventos realizados pre pandemia.

República Dominicana: mi segunda patria

El intérprete de “Noches de Fantasías”, consideró a la República Dominicana como su segunda patria ya que ha cosechado en sus 20 años muy buenas amistades, quienes lo han visto crecer y desarrollarse en la música.

Anunció, dentro del comunicado, que para el 2022, celebrará sus 20 años en el país por todo lo alto, por el momento está buscando donde realizar y por eso tiene en mente dos escenarios, el Teatro Nacional o Bellas Artes.

“Quiero celebrar mis 20 años, en el 2022, aquí en República Dominicana, y poder presentarles el espectáculo de Puerto Rico. Me gustaría realizarlo en el Teatro Nacional o en Bellas Artes. No quiero que vean al Joseph Fonseca tradicional de patronales, de fiestas privadas o de tarimas, quiero que vean el espectáculo en otra dimensión”, afirmó Fonseca.

Por otro lado, manifestó que el merengue necesita hacer cosas importantes para seguir teniendo la grandeza que siempre ha tenido.

“Aquí en Dominicana mucha gente me escucha, tengo la bendición de estar presente todavía, con un repertorio que incluye “Noche de fantasía”, “Que levante la mano”, “Escúchame”, “No lloraré”, “Dame una oportunidad”, adicional a lo que hemos hecho nuevo, que me encantaría que me vieran cantándolos en este tipo de evento”, añadió.

Nos criamos escuchando merengue

Joseph quiere comprometerse ha llevar el merengue hasta la cúspide, recuperando el esplendor que en estos tiempos ha perdido; por esa razón, el artista manifestó que el merengue ha sido un legado y hay que exaltar el trabajo realizado por los propulsores de este genero que ha sido parte importante en la unión de las dos islas.

“Tenemos que pensar que, desde Johnny Ventura, quien fue a enseñar la música, lo que era el ritmo, y luego Wilfrido Vargas, Jossie Esteban, el Conjunto Quisqueya, Sergio Vargas, Ruby Pérez, Sandy Reyes, nosotros nos criamos escuchando merengue. Mi generación, la mayoría es merenguera, lo lleva en la sangre”, sostuvo.

Fonseca valoró a fenecido merenguero, Johnny Ventura como un padre, abuelo y uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, manifestando que uno de sus primeros merengues que se aprendió fue “Capullo y Sorullo”

“Gracias a la aportación que hicieron los veteranos, a nuestra crianza, estamos aquí todavía”, concluyó.

