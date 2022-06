Joseph Cáceres será reconocido por el Senado de la República

El Senado de la República aprobó a unanimidad, otorgarte un reconocimiento a mi amado primo Joseph Cáceres, la institución del espectáculo en la República Dominicana.

Su gran trayectoria como periodista de arte y espectáculos le hacen ser el mejor de todos los tiempos.

Quienes conocen a Joseph saben de su honestidad como profesional de la palabra, hablada y escrita, un comunicador que ejerce con una inmensa pasión y conocimientos…así lo han externado varios de sus colegas.

Me embarga tanta felicidad por saber que disfrutará este momento, y que sus hijos, sus hermanos y todos sus amigos y familiares, podrán verlo con él en vida. Y no porque ya esté mayor, es que, desde hace muchos años, el país, los artistas, la comunicación y la música en todos sus géneros le deben este y muchos otros reconocimientos. Todos sabemos quién es, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, pero muchos se dan cuenta de lo que vale cuando ya no esté

Gracias a Héctor Acosta por la iniciativa, gracias al Senado de la República por distinguirlo.

José Del Carmen Cáceres Mateo nació un 28 de agosto. El mayor de 4 hermanos. Sus padres José Cáceres Flores, Militar y Filomena Mateo, de La Vega y San Juan, ambos fallecidos. Tiene 3 hijos.

Joseph es graduado en Artes Escénicas, Comunicación Social, locutor, actor, estudió teatro 6 años. Ha sido 3 veces presidente de ACROARTE y desde el año 2021, la Casa Nacional de la Asociación de Cronistas de Arte lleva su nombre.

Joseph Cáceres ha sido el periodista que más ha participado como Jurado en los diferentes festivales de la voz que se han realizado en el país y en el extranjero, además de ser referente para muchos que usan sus escritos para llenar sus producciones.

El maestro de la Crónica de Arte, el más conocedor de las historias de los artistas y políticos, empezó su carrera en el año 1973, y desde entonces nunca ha parado de trabajar y hacerles carreras a muchos de ellos, algunos ingratos y otros no tanto.

El zorro, hombre de exquisita escritura, verá enaltecida su inmensa y bien disfrutada labor con este gran reconocimiento.

Enhorabuena Joseph Cáceres!

Para ti querido primo Joseph:

No son las placas con tu nombre, los grandes títulos, certificados profesionales, medallas que portes o los reconocimientos que te han brindado a lo largo de tu vasta trayectoria lo que te hacen grande. Tu grandeza radica en el logro del deber cumplido, una trayectoria profesional sin tacha, una vida dedicada al trabajo altruista y una vocación de servicio.

Todos pueden alcanzar el éxito, pero pocos se atreven…tú lo hiciste y hoy eres el mejor.

Ratifico todo mi amor, respeto y admiración para uno de los grandes.

Bravo Primo!!!

Amerfi Cáceres

