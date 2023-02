Josell impondrá su estilo como animador del equipo dominicano para el Clásico en Miami

POR GLEYBANIA UBEN / WILLIAM AISH

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El animador de los Tigres del Licey, Josell Hernández, dará un giro de 360 grados cuando el 11 de marzo del 2023 llevará su estilo único al LoanDepot Park, estadio de los Marlins de Miami, donde República Dominicana jugará el Clásico Mundial de Béisbol.

Dominicana jugará su primer encuentro ante Venezuela el 11 de marzo y ya el nativo de Villas Agrícolas se prepara, no con un bate ni guante, lo hará con su estilo único de animar.

El carismático y también reconocido productor ha sido seleccionado como animador del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol.

Hernández, quien ha revolucionado la forma de animar para un equipo de béisbol en la temporada otoño-invernal, en este caso con los Tigres del Licey, asume el reto de animador en tierras extranjeras plasmando por todo lo alto la dominicanidad.

Josell, quien también es psicólogo, fue contactado en octubre del 2022 por Nelson Cruz, gerente del equipo dominicano, para que sea el animador del equipo.

“Para mí es muy benefactor representar la República Dominicana llevando nuestra cultura con el anzuelo de la animación”, expresó Josell tras conversar con El Nuevo Diario.

El también productor y actor resaltó que la mezcla de sus talentos y/o profesiones pueden hacer una mística interesante para que el equipo se sienta respaldado y cada día sea una experiencia única en el terreno. Además, destacó que desde ya recibe el apoyo de la diáspora que reside en Miami, quienes dicen estar felices tras saber que cuentan con la oportunidad de conocerle mediante su participación en el Clásico Mundial.

¿Se atreverá Josell Hernández hacer e mismo show en Miami?

“El año pasado con el Licey hicimos un buen trabajo que llevamos un mensaje cultural y familiar y en este caso lo que haremos es llevar la cultura dominicana al estadio (LoanDepot Park), motivar a la gente, al equipo, la gente sabe que no solo soy animador también psicólogo, y nosotros lo que haremos es apoyar, animar, pero también hacer un -fiestón- para que la gente disfrute”, adelantó Hernández.

“Esto para mí es una bendición de Dios, siento que cuando Dios quiere que sus hijos tengan éxitos, y sus hijos están preparado será posible. Me agrada el cariño de la diáspora de Miami que me escribe, que me dicen que quieren verme en Miami, y desde hace un tiempo estoy trabajando en lo que haré allá, con el vestuario, disfraces, ideas, frases, entre otras sorpresas. “Miami va a prender candela”.

Afirmó que irá a Miami a poner la bandera en alto como animador desde que inicie el Clásico “y hasta donde el equipo traiga la corona”.

¿Cómo llega al Licey?

“El Licey hizo un estudio de mercado, no tenía animador, querían una persona con dotes de humor, que tenga creatividad, a alguien que impactara con las personas, con las masas, que llegue a la gente y gracias a Dios todo se dio, me llamaron y me dieron el puesto”, concluyó.

El Clásico se celebrará del 8 al 21 de marzo del presente año.

