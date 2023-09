Josell Hernández ya no será animador de Licey: “Gracias por aceptar mis locuras”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El carismático animador Josell Hernández, informó este lunes que en esta temporada del béisbol invernal 2023-2024, no formará parte del equipo de los Tigres del Licey.

“Aprovecho para decirle a los liceístas que agradezco todo el cariño que me ofrecieron en estos últimos dos años, pero lamentablemente no se dieron las condiciones para que yo vuelva a ser este año animador de los Tigres del Licey», dijo.

Josell, quien ha revolucionado la forma de animar, expresó que sus dos años siendo animador del equipo “ha sido exquisito. Yo soy liceísta y me siento contento por lo que logramos juntos como fanaticada”.

El también psicólogo aprovechó la ocasión para agradecer a la directiva del equipo. “Todos los plazos se cumplen”.

Josell creó un estilo de animación y se robó el corazón de todos los fanáticos, no sólo de los Tigres del Licey, sino de los demás equipos como las Águilas Cibaeñas, Leones del Escogido, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao y los Toros del Este, que visitaban el estadio para divertirse viendo el juego, pero del mismo modo disfrutar de los show que este ofrecía.

¿Cómo llega al Licey?

En una entrevista realizada por el editor deportivo William Aish, dijo que “el Licey hizo un estudio de mercado, no tenía animador, querían una persona con dotes de humor, que tenga creatividad, a alguien que impactara con las personas, con las masas, que llegue a la gente y gracias a Dios todo se dio, me llamaron y me dieron el puesto”.

Por: Raidileidys Suero L.