Josell Hernández dirigirá un largometraje basado en el asalto al Banco del Progreso en 1993

Por: Roberto Carlos Féliz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El comunicador y productor de cine Josell Hernández, cada día se encuentra actualizándose y fortaleciendo la historia dominicana, esta vez tendrá la oportunidad de dirigir una película sobre el funesto asalto a una de las sucursales del Banco del Progreso, perpetrado en 1993.

Además de tener la oportunidad de animar uno de los equipos de beisbol, el Licey, Hernández ha sabido dividirse los trabajos siendo un hombre que día a día está trabajando, realizando siempre un trabajo impecable y que sin lugar a dudas, ha calado en el gusto de la gente.

En una entrevista realizada por El Nuevo Diario, Hernández reveló que el filme es producido por él junto a La Aldea Estudio y será protagonizado por Pepe Sierra, como el asaltante, el doctor Cristóbal Payano y contará con las actuaciones estelares de María Castillo, como la gerente del banco, Hony estrella, como la asistente de la gerente, Irving Alberti, como uno de los comandantes y Jochy Santos como vicepresidente del banco.

También estarán en el reparto los actores Judith Rodríguez, Francis Cruz, Daniel Luciano, Phillip Rodríguez, entre otros.

Hernández comentó que la intención de hacer una película sobre este suceso le surgió en el preciso momento del asalto, ‘‘Cuando vi el asalto en televisión, era un niño y le dije a mi papá que iba a hacer una película sobre eso’’.

Desarrollo de guion

‘‘Vimos mucho los videos, entrevistamos a la familia de la gerente, a policías y personas en general que estuvieron en el lugar’’, expresó sobre el proceso de creación de la historia.

Aunque dejó claro que es una obra muy apegada a la realidad, dijo que ‘‘tiene un poquito de ficción, ya que la licencia creativa me permite escribirle una historia de lo que la gente no conoce: lo que no se vio en el banco, la familia del asaltante, lo que pudo haber pasado con la gerente, con la asistente’’.

‘‘Se puede ver el móvil que empuja al asaltante a cometer el hecho y cómo era su vida en familia. La historia está tejida de una manera interesante, entrecruzada, con muchos nudos; en cada trama y subtrama hay un mensaje del tipo protesta social, política, cultural. Es un guion muy rico en ese sentido, para nada banal’’, añadió.

Con respecto a las locaciones, el comunicador agregó que ‘‘al estar asociado con La Aldea Estudio, estamos construyendo el banco en estudio, como si fuera uno de Hollywood. Hay algunas locaciones en el exterior, pero serán aquí en la ciudad y en el marco de la época, que son los años 90’’.

Su futuro

Al joven cineasta le interesa seguir llevando películas históricas a la gran pantalla: ‘‘Mi idea es que cada trabajo audiovisual que yo haga pueda ser un documento para que nuestros hijos y nietos sepan de cosas que pasaron en el país; sin dejar de ser una buena película, sin dejar de ser popular, sin dejar de agradarle al dominicano que tiene una forma de ver sus obras.

Hernández, quien para el año entrante planea finalizar la postproducción, poner a circular en los cines del país esta película, también anunció que está trabajando para preparar otra producción.

‘‘¡Es una locura! Mucha disciplina y la ayuda de mi esposa y mis hijas. Yo le decía a un amigo ahorita, hasta me emociona contártelo, que cuando yo estudiaba psicología, en el último año de carrera, estaba filmando dos películas en Punta Cana. Recuerdo que venía de allá a las cuatro de la tarde y entraba a la universidad a las siete, terminaba las clases a las 10 de la noche y a esa hora arrancaba para Punta Cana de nuevo”, explicó.

Agregó que “Es solamente querer hacerlo. Yo de la filmación voy al estadio, del estadio duermo algo y vuelvo a la filmación… Hay una frase emblemática y que cada joven debe tener en la cabeza y es que, si fuera fácil, cualquiera lo hiciera’’.

