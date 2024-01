Josefa Castillo sobre posible candidatura de Guillermo Moreno: Tenemos que confiar en nuestro partido

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –La superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez, tras el disgusto de algunos miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sobre la posibilidad de que Guillermo Moreno sea el candidato senador en el Distrito Nacional, manifestó que hay que confiar en las decisiones que tome esa organización.

En ese sentido, Castillo dijo que la Comisión Ejecutiva del PRM y su equipo de estrategia, están por encima de cualquier otro tipo de situaciones y que además hay que confiar en las decisiones que tome el partido.

«Regularmente son decisiones difíciles, pero siempre con la certeza de que conviene tomar esa decisión. Es un equipo de estrategia y hay que confiar en ese equipo de estrategia», expresó la superintendente al ser cuestionada por periodistas.

Asimismo, dijo que no tiene conocimiento de quien será el candidato y que «yo no te puedo dar ese dato de manera idónea. Lo que ustedes saben es lo mismo que yo sé, así que no puedo darle otra noticia. Hay que esperar».

Agregó que hasta que el partido no haga oficial la candidatura de Guillermo Moreno, ella no puede dar un juicio de valor.