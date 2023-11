José Veras: “Los Yankees son otra cosa”

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- De pequeño José Veras tuvo unos padres maravillosos que lo apoyaron tanto en sus estudios como en lograr sus metas profesionales. Su madre lo llevaba al Club Payero en Villa Mella, República Dominicana, a jugar béisbol cuando no tenía escuela. Por un momento, el ya retirado lanzador de los Yankees pensaba ser un cadete e ingeniero, pero los Rays de Tampa Bay lo firmaron en 1998 como profesional y todo cambió.

“Tuve la bendición de tener los mejores padres del mundo” recuerda Veras en esta entrevista que le pude hacer en el podcast de los Yankees en español: La Semana de los Bombarderos. “A mi madre le puse el pulpo” dijo refiriéndose a cómo su mamá que era capaz de atender todo en la casa, más sus labores de esposa y madre, así como sacar el tiempo de llevarlo a practicar beisbol.

A pesar de ser un pitcher impresionante por su velocidad, José tuvo muchas dificultades con los Rays que, por una razón u otra, no parecían darle la oportunidad de subir a las Grandes Ligas. Al inicio fue abridor y aunque vistió camisetas de Juegos de Estrellas en Ligas Menores y ponía buenos números, la frustración iba aumentando en Veras que veía que su oportunidad no llegaba.

“Yo tenía 7-0 en mi tercer año en Bakersfield y en el siguiente 8-1 antes del Juego de Estrellas y subieron tres pitchers a Doble-A y yo nada” recuerda casi entre lágrimas el derecho. “Fue muy frustrante porque veía cómo subían pitchers y me decían que me iban a promover y nada”

Fue así que terminó con los Rays en 2004 y firmó con los Rangers en 2005, donde jugó en Triple-A y fue ahí donde se estableció más como relevista. Sin embargo, el chance de su vida llegaría un año después cuando los Yankees de Nueva York le ofrecieron ser parte del roster de 40 con una invitación a los Campos de Primavera.

“Mi familia no quería que firmara con los Yankees porque pensaban que no iba a tener chance” dijo Veras.

Una vez con los Bombarderos del Bronx, José se dio cuenta que los Yankees eran un mundo aparte y fue con ellos que finalmente pudo realizar su gran sueño de llegar al mejor béisbol del mundo. Ahí contó con mucho apoyo de Mariano Rivera, que se convirtió en un mentor para el derecho dominicano.

“Como persona es un ángel que Dios trajo del cielo para los que tuvimos la oportunidad de jugar con él” comentó refiriéndose a Rivera. “Mariano como persona es un líder. Su mensaje es corto, pero en 15 minutos te dice todo lo que necesitas escuchar. Yo le decía mi papá. Era el que me daba mis cocotazos”.

También nos contó como los Yankees del 2009 tenían un núcleo de peloteros latinos que no se ha vuelto a repetir y el impacto que tenían en los demás jugadores. Uno de ellos, Alex Rodríguez, también le echó una mano al lanzador dominicano que entre múltiples anécdotas recordó que AROD le regaló sus primeros trajes.

“Alex nos ayudó a Canó, a Melky y a mí en eso de comprarnos trajes. El mismo nos llevaba o nos mandaba un auto que nos buscara para ir a su sastre personal” recuerda riéndose Veras.

Con el equipo del Bronx, del 2006 al 2009 sus números fueron de ocho triunfos, 106 juegos lanzados, 94 ponches en 103.2 innings de labor y tres juegos salvados.

“Los Yankees son Top of the Line en todo. Desde su hábito de trabajo, hasta las comodidades, la dieta, el trato a sus miembros. Yo agarré mi estilo de trabajo de Andy Pettitte, de Mariano que trabajaban desde las 5 o 6 de la madrugada”

José Veras no solo ostenta el anillo de campeonato del 2009, el último ganado por la franquicia más afamada del deporte, sino que fue parte del Equipo de República Dominicana que se proclamó campeón del Clásico Mundial.

“Es el mejor equipo que ha pasado por la historia. No he visto otro que tenga la vibra positiva y la entrega que teníamos” dijo orgulloso. “Ese Clásico no tiene comparación, aunque sé que Dominicana puede volverlo a hacer”

Un hombre muy familiar, que ahora atiende sus negocios, pero también dedica tiempo a educar peloteros jóvenes en como manejar sus finanzas y ser mejores profesionales.

“Logré hacerle el sueño a mi padre de tener un hijo que llegara a Grandes Ligas, también de jugar con su equipo favorito los Leones del Escogido y tener un anillo de Serie Mundial”