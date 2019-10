José Tomás Pérez: Me gustaría tener una razón ideológica para salir del PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Tomás Pérez, expresó este martes que le gustaría tener una razón ideológica para salir de esa organización como lo han hecho otros de sus compañeros.

Las declaraciones del también embajador dominicano en Estado Unidos se producen a raíz de la partida de esa entidad de decenas de miembros, incluyendo legisladores, quienes siguieron los pasos de su líder Leonel Fernández que el pasado 20 del presente mes abandonó las filas del partido morado tras 46 años de militancia.

“Me gustaría tener una razón ideológica para salir del PLD. Lamentablemente no la encuentro. No sigo hombres, sigo ideas. Pienso que el PLD tiene aún el chance de recomponerse, de convertirse en un partido de grandes ideales y liberarse del cáncer clientelista”, escribió Pérez en su cuenta de Twitter.

