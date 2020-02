José Tomás Pérez aclara “padrón inteligente del PLD no oculta trucos ni es ilegal”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El embajador dominicano en Estados Unidos y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Tomás Pérez, aseguró este martes que “el padrón inteligente de su partido no oculta trucos ni magia ni mucho menos ilegalidad.”

“Después de más de 40 años de experiencia conocemos a cada peledeista en cada punto del país y sabemos quienes salen a votar de su casa y quiénes no. Mis ex compañeros de la FP lo saben”, afirmó el alto dirigente del PLD a través de un twitt colgado en su cuenta @josetomasperezv.

Esta aclaración por parte del embajador, quien tiene amplia experiencia en el partido oficialista, surge a raíz de las declaraciones hechas este lunes por el presidente del PLD, Temistocles Montas, quien aseguró en una entrevista de radio que ese partido tiene un sistema que permite saber lo que ocurre en cada mesa de votación hora por hora.

De acuerdo con lo expresado por Montas, gracias a esto, los miembros de esa organización tienen como darse cuenta de cómo va la competencia de los distintos candidatos.

Por lo antes expuesto, el presidente del PLD agregó que por ese sistema, el partido sabía que iba a barrer en las elecciones, por tanto no tenían interés de que los comisios se suspendan, según indicó.

— José Tomás Pérez (@josetomasperezv) February 18, 2020