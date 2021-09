José Tomás: “A un machista se le hace muy difícil asimilar que la mujer brille con luz propia”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Tomás Pérez indicó este lunes que “a un un machista se le hace muy difícil asimilar que la mujer sea un ente pensante y que brille con luz propia”, refiriéndose a la decisión de Margarita Cedeño de quedarse en esa organización política

Manifestó que la decisión de quedarse en el PLD fue una decisión política, no atada a sentimientos de esposa o unidad familiar .

El también exembajador del país en Estados Unidos precisó que “el machismo no perdona ni da tregua” debido a que Cedeño no siguió los pasos del expresidente Leonel Fernández.

“Que tenía que seguir a su esposo”, “que la unidad familiar”, “que es una traidora, “que no podía dejar a su marido”. A un machista se le hace muy difícil asimilar que la mujer sea un ente pensante y que brille con luz propia. Porque no la siguió a ella? Que pena me dan!!

