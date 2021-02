José Sirí y su apuesta por un mejor enfoque en el plato para dar el salto a Grandes Ligas 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La temporada de José Sirí en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), con los Gigantes del Cibao, estuvo marcada por su éxito en la ofensiva, labor que tuvo como punto clave su determinación de salir a pelear cada turno y en ello mejorar su conocimiento de la zona de strike.

“Me enfoqué en trabajar mis turnos. En ocasiones salí y dije, voy a batear después de dos strikes y pegué el hit o tomaba la base por bolas”, explicó Sirí sobre la mentalidad con la que se presentaba al plato a tomar sus turnos al bate durante la temporada con los Gigantes, al hablar con El Nuevo Diario vía telefónica.

Lo expresado por el joven jugador, que siempre se ha caracterizado por su forma intensa de jugar al béisbol, fue evidente durante la campaña de Lidom, donde se le vio más paciente, tomando más pitcheos y yéndose a conteos profundos.

Fruto de esto, Sirí tuvo el mejor porcentaje de embasarse de su carrera en la serie regular de la pelota dominicana, al lograr un porcentaje de .352 y su mayor total de bases por bolas recibidas, con un total de 12.

Desde su llegada a la liga en el año 2017, Sirí ha mostrado las múltiples herramientas con las que cuenta para brillar en este deporte, al punto de ser señalado por el legendario exjugador Luis Polonia, como el pelotero más completo de Lidom, una valoración que dice lo hace sentir orgulloso y agradecido, y que lo compromete, según sus palabras a seguir trabajando y mejorando.

Y es que a pesar del gran talento que posee, el jardinero de nativo de Sabana Grande de Boyá no ha logrado establecerse en las Grandes Ligas, algo que según Polonia entiende, se debe a que Sirí, no juega con la misma confianza en ese escenario, como lo hace en la pelota local, una opinión que el jugador de los Gigantes valora y respeta, pero que entiende que solo se ha debido a la falta de oportunidad que ha recibido en las organizaciones en las que ha accionado.

“La seguridad siempre ha estado ahí, lo que ha faltado es la oportunidad. Siempre he estado consciente de lo que puedo hacer”, expresa Sirí al respecto.

“El Rayo”, como es conocido Sirí, por la fanaticada de los Gigantes del Cibao, firmó un acuerdo, con invitación a los campos de entrenamientos, con los Astros de Houston, organización que le ha expresado que espera grandes cosas de él.

“Ellos me llamaron y me dijeron que sentían alegres de que me haya unido a la organización y que esperan grandes cosas de mí”, reveló el Jugador Más Valioso de la pasada semifinal de Lidom.

Sirí ha sido reconocido como un bateador de grandes momentos en su paso por Lidom, donde ha dejado su huella en la postemporada, que para mucho es el momento clave para que un jugador muestre lo que puede hacer, pero a pesar de que podría pensarse que su enfoque es mayor cuando se desempeña en esta etapa de la contienda, el jardinero puntualiza, que juega al béisbol con la misma intensidad, en todo momento.

“Yo soy un pelotero de todas las etapas, porque siempre juego duro, dando lo mejor de mí. No importa si es en entrenamientos, regular o postemporada, siempre salgo a dar lo mejor”.

Sobre la temporada con los Gigantes, Sirí destacó que dieron todo por salir con la victoria y que, aunque no se consiguió “ahora es que hay Gigante para rato”.

Con apenas cuatro campañas en Lidom, Sirí ya cuenta con distinciones como Jugador Más Valioso de una final y de una semifinal, así como también el premio Jugador de la Semana y Guante de Oro como jardinero, destacando su gran calidad en el aspecto defensivo de su juego.

Todos estos resultados positivos alcanzados por Sirí, se deben a las herramientas que posee y que suelen ser de utilidad en las mayores, las cuales unidas a un mejor conocimiento de la zona de strike y con mejores turnos al bate, pretende llevar a los diamantes de Grandes Ligas.