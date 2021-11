José Sirí: “Debutar en una Serie Mundial es una experiencia a otro nivel”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORIS.- “Luego de mi participación en Grandes Ligas estoy aquí para apoyar al equipo y dar lo mejor de mí, agradezco Dios y a Dusty Baker por darme la oportunidad de jugar en una serie mundial, era un anhelo, porque antes lo veía en mi casa, y poder estar ahí presente es un sueño hecho realidad, es algo increíble, es una experiencia a otro nivel”, fueron las palabras de José Sirí sobre su primera experiencia en una serie mundial.

Sirí viene de debutar en las Grandes Ligas con el equipo de los Astros de Houston, que en la pasada temporada bateó para .304, conectando 4 cuadrangulares y nueve carreras impulsadas en 21 partidos donde vio acción en la serie regular.

“En algún momento me pasó por la mente buscar oportunidades en Japón, pero seguí batallando y buscando la oportunidad en Estados Unidos, y gracias a Dios llegó la oportunidad” expresó Siri.

Siri fue electo por los Gigantes del Cibao en el draft del año 2017, en ese entonces pertenecía a los Rojos de Cincinnati, y actualmente a los Astros de Houston, donde pudo demostrar sus cualidades de velocidad y esa forma que lo caracteriza en el terreno de juego.

Siri fuera del terreno

“Si no fuera pelotero me hubiese gustado ser actor de cine, no tengo vergüenza para actuar y podría hacerlo muy bien, tengo el talento para hacerlo”, expresó el carismático jugador.

El nativo de Sabana Grande de Boya se considera una persona hogareña, que le gusta estar en casa, compartir con su familia y ver televisión son de las cosas que le gusta hacer en su tiempo libre.

Sirí se integró la pasada semana y llega en un buen momento al equipo, que actualmente se encuentra en la segunda posición del torneo de béisbol invernal y busca avanzar al “Todos contra Todos”.

Relacionado