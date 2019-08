José Rijo Presbot llama al liderazgo social a participar en cambio de destino de la nación

Comparte esta noticia

MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NAGUA.- El dirigente nacional de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, el economista José Rijo Presbot, aseguró que en el país lamentablemente se le ha dejado, muchas veces, el espacio político a los peores hombres por lo que hoy en día urge un clamor, una necesidad de que el liderazgo social, el liderazgo que no participa en los partidos políticos, tomen la bandera para llevar a estos a entender que por sí solo no pueden cambiar el destino de la nación.

Entiende Presbot que para producir los cambios que la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional plantea se tiene que llegar al poder y que si en el 2020 no se logra la transformación de los poderes municipal, congresual y ejecutivo, no se pueden hacer esas transformaciones y que para poder catapultar esas aspiraciones se deben hacer a través de los partidos políticos.

Reconoció que los partidos políticos están limitados en su mismo accionar interno, aunque entiendan la necesidad de producir los cambios, que por eso es necesario que desde la sociedad se presione, pero creando una conciencia clara de cuál es su participación en la vida política.

Es de criterio de que uno de los grandes problemas que se ha producido por muchos años es que se han resuelto de manera individual lo que se debe solucionar de manera colectiva, se han resuelto de manera individual lo que el Estado tiene que garantizar pues para eso recauda los impuestos.

Al hablar como orador principal en el acto de presentación de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional en el municipio de Nagua, provincia María trinidad Sánchez, explicó que en un país que es el que más crece de toda la región no se bebe agua de la llave y la gente no se preocupa, no se exige, no se moviliza y que por tanto la sociedad tiene que movilizarse por sus derechos.

Lamenta que se viva en un país donde se está atrapado por un grupo que controla todos los poderes del Estado y que el beneficio del crecimiento son para ese grupo por lo que se debe transformar el país de atrapado a una sociedad de ciudadanos, de un país donde la riquezas las tienen “dos o tres”, a una distribución para cumplir derechos en los ciudadanos, de una falta de dependencia de los poderes del Estado, a un Estado real y efectivo con poderes independientes.

Asevera que no se puede seguir soportando sin organizarse porque para ganar el poder hay que organizarse ya que no es con consignas, es con trabajo, llevando la gente a votar, es prepararse para ganar las elecciones ya que no es el pueblo quien gana las elecciones si no el votante que tenga su cedula de identidad y va a votar el día del sufragio.

“El esfuerzo que la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional está realizando es para que se tome conciencia de la realidad de que si no se produce una movilización social y se lleva a los partidos políticos que puedan lograr el poder, ayudando a muchos dirigentes nacionales que tienen aspiraciones a entender que la trascendencia está más allá de una candidatura”, enfatizó Rijo Presbot.

“Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, demanda, exige y reclama que despertemos, que nos atrevamos, y atreverse es todos esos planteamientos reproducirlos en los barrios, sectores, en la familia, hablarle a la gente de la necesidad de cambiar, porque si no se cambia lo que se tiene actualmente en el país, lo que viene es una crisis peor de la que han vivido otros países”, vaticinó el economista.

Recordó que el país no tiene una mamá grande como lo tuvo Grecia con Europa, ni un papá grande como Puerto Rico con los Estados Unidos de Norteamérica, ni se cuenta con petróleo como Venezuela, queriendo decir que el país está huérfano ante una crisis económica qu de lleve a una imposibilidad de pago.

“Se debe asumir un compromiso de buscar el poder, de ganar las elecciones del 2020 para sacar el PLD y eso solo es posible con una unidad política y social para ganar, dejando a un lado todas las diferencias que se puedan tener y unirse por un bien mayor”, finalizó diciendo José Rijo Presbot.

En el acto realizado este domingo en el club Casino de la Costa en el municipio de Nagua, también hablaron Altagracia Salazar, quien ofreció una breve panorámica de la situación política actual; el periodista Juan Bolívar Díaz explicó a los presente los orígenes y fines de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional y Rafael Chaljub Mejía, motivó a los presentes sobre la necesidad de consolidación de esa entidad.

