José Rijo: Están dadas las condiciones para construcción de nueva visión de la sociedad dominicana

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- El economista José Rijo Presbot aseguró este domingo que la gente ha acogido la idea de que están dadas las condiciones para la construcción de una nueva visión de la sociedad dominicana, destacando el papel que viene jugando la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional para inculcar esas ideas.

Señala Rijo que esa organización ha venido diciéndole al país que es posible ponerse de acuerdo, lograr la unidad respetando la verdad de cada cual por ser la única manera por la cual se puede salir de lo que el país está viviendo.

Advirtió que no es un problema de seguridad ciudadana, de falta de salud, de una educación de bajísima calidad, ni de la juventud que cree que la dictadura es viable si trae orden y seguridad, que esas son causas que se deben combatir, pero que el problema real radica en cada uno de los ciudadanos que deben preocuparse y no ocuparse.

Es de opinión que la gente no debe dejarse llevar de las campañas publicitarias que creen cambiar su mentalidad ante la realidad porque la desdibujan y muestran una ilusión de desarrollo, definiendo eso como un problema cultura muy fuerte, así como también la falta de compromiso con la Constitución de la república y lo que es el Estado social democrático de derecho que no es más que la mejor y más adecuada forma de distribución de la riqueza.

Al hacer uso de la palabra como orador en el encuentro de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional realizado en el Country Club de La Vega, planteó la contradicción de que en República Dominicana es el país que más crece en latinoamericana pero es el país que más desigualdad tiene, por lo que la riqueza no se distribuye adecuadamente con el modelo que ha creado en el país.

“En el país no se tiene un Estado democrático de derecho porque la ley no significa nada para los que detentan el poder, porque la complicidad es tan grande que la impunidad es lo que prevalece por encima de la razón, de la verdad, del sentimiento de la generalidad del pueblo” aseguro Rijo.

Lamentó que en el país se esté discutiendo hoy en día el pisotear de nuevo la Constitución de la República y no se esté discutiendo la necesidad de unificarse, de crear la movilización social necesaria para desplazar a esos que no les importa la juventud, la ley y endeudar el país en unos niveles exagerados, aseverando que no existe manera de cambiar esa realidad desde la pasividad, de la discriminación y del puritanismo.

“Ha llegado la hora de unirnos por conciencia no por conveniencia, dejando a un lado la particularidad de intereses que se tienen, recordemos la frase del doctor Erasmo Vásquez de que la Patria está herida, muy herida, casi de muerte, por lo que tiene que ser rescatada bajo una idea, un compromiso, bajo una seguridad de que los dominicanos si podemos producir el cambio que requiere el país”

Dijo estar convencido de que en la esencia pura del dominicano que la dignidad se mantiene aun flotando, están dadas las condiciones para producir un cambio pero es necesario que la gente entienda que sin su esfuerzo no es posible, que se tiene que movilizar, organizarse, que no basta con chatear, sino movilizar la ciudadanía y para ello el pueblo se une o se hunde.

En el encuentro de la Coalición Democrática para la Regeneración Nacional en La Vega que contó con la participación destacada de Juan Bolívar Díaz, Antonio Taveras, María Teresa Cabrera, Rafael Chaljub Mejía y el doctor Erasmo Vásquez, se presentaron los elementos básicos en que se fundamenta la Coalición Democrática que está expresada en los Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo donde explican que esta debe ser mucho más que la tradicional alianza bilateral y constituirse en una gran fuerza política capaz de generar la sinergia necesaria para desplazar del poder la corporación que lo concentra.

