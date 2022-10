José Ramón Peralta: “Población se movió, porque siente la necesidad que el PLD regrese al poder”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Ramón Peralta, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que con la escogencia de Abel Martínez durante la Consulta Ciudadana, el PLD inicia una etapa de trabajo que lo llevará al poder en el 2024, con el apoyo del pueblo dominicano y una organización unida y fortalecida.

Al ser entrevistado en el programa Despierta RD, en torno a los resultados del proceso de consulta ciudadana realizado por el PLD, el miembro del Comité Político peledeísta consideró que la consulta fue exitosa por la amplia participación del pueblo dominicano en la misma y por la escogencia de un figura que les permitirá el retorno al poder para recuperar el bienestar de todos los dominicanos y dominicanas.

“Lo que pasa es que en esta etapa hemos estado construyendo esto que hoy se inicia, iniciamos los trabajos para retornar al poder… ya que tenemos una figura, una persona que tiene el background, que tiene la historia, que ha demostrado ser exitosa y que el PLD se ha unido a su alrededor para volver al poder en el 2024”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Afirmó que la Consulta Ciudadana fue todo un éxito en participación, porque intervino casi medio millón de personas; además “no hubo una discusión en una mesa, no hubo nada y mucho menos una trompada o sillazo, sino que todo se realizó en orden y armonía”.

Dijo que el PLD está trabajando para retornar al poder en el 2024, lo que se reflejó en ese proceso con la asistencia de los electores, porque el éxito es que no solo participaron miembros del PLD, sino que el pueblo dominicano también pudo participar porque no se trató de un proceso solo interno

“Lo más importante es que fue una consulta, que no había anuncios en la televisión, no había anuncios en la radio, no había anuncios en la prensa, no podíamos poner vallas, fue muy limitado, porque teníamos que cuidar el proceso. No había ese llamado a motivar a la población a que participará. La población se movió y cerca de medio millón de personas participaron, porque siente la necesidad de que el PLD regrese al poder”, enfatizó.

Indicó que con el voto electrónico permitió que el proceso fluyera de forma rápida y sin problema, con resultados inmediatos y transparentes, lo que permitió que el pueblo escogiera al aspirante que entiende le dará el triunfo al PLD.

Señaló que en la escogencia de Abel Martínez se hizo de manera voluntaria, sin lineamientos ni del presidente del partido, solo con el compromiso de que todos los peledeísta se pondrán detrás de esa persona, por lo que en el PLD reina un ambiente de regocijo.

Dijo que todos los aspirantes a la candidatura presidencial por el PLD han reconocido y felicitado a Abel Martínez por su escogencia a esa posición, “por eso en lo adelante solo resta trabajar unidos”.

