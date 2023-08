José Ramón, ¿cómo una estatuilla?

He estado reflexionando sobre la compleja y difícil situación que atraviesa José Ramón Peralta Fernández, exministro Administrativo de la Presidencia, en el gobierno del PLD y cuando ese partido político, todavía, llevaba en su vientre, los que luego formarían, la Fuerza del Pueblo.

José Ramón por su formación, tiene el perfil que enarbolan quienes buscan proyectar honestidad, confianza; los que necesitan serenar, acallar la población en un momento dado; es un parámetro poco común, una especie de” estatuilla” que levantan, esgrimen o exhiben algunos políticos y hasta la justicia, para despertar credibilidad en sus acciones.

Conozco la familia de José Ramón: su padre, don José, es un hombre honorable , digno, con una impresionante hoja de servicio en pro del país; trabajador incansable, con huellas positivas por doquier, que ha puesto de manifiesto en las posiciones ocupadas, reconocimientos recibidos y libros escritos; su madre, Lesbia (doña Cachita), QEPD, una ama de casa ejemplar, acuciosa; ambos , lo enseñaron a cuidar lo espiritual, por encima de lo material, a ser honesto, generoso, laborioso y eso es lo que ha sembrado en su familia , con el apoyo de su esposa, Patria ; podemos apreciarlo en la formación de sus dos hijos, profesionales exitosos, hombres de bien , útiles a la sociedad .

En el hogar de José Ramón, se respira amor, armonía, alegría, es ¡muy familiar!; su rostro “campechano”, proyecta su íntimo sentir, paz interior. Estudió administración de Empresas; ama el sector agropecuario y sus actividades privadas están vinculadas al mismo; en 1985, junto a su padre y allegados, fundaron la fructífera empresa Constanza Agroindustrial, SRL; deseando ampliar su cobertura de ayuda social, ingresó a las actividades políticas.

Hoy, han denunciado actos de corrupción en gobiernos pasados; la Procuraduría, investiga; detuvieron a muchos, incluyendo a José Ramón; la mayoría fueron liberados, descargados, enviados a sus casas con ciertas medidas; pero él sigue encarcelado, privado de libertad. ¿De qué se le acusa? ¿lo han interrogado? ¿Qué ha dicho? Parecería que es una “estatuilla” que exhiben, para decir que la justicia está actuando.

Dicen que no sabe negociar, como muchos políticos; esto es, comprar conciencia, a cambio de libertad ni obtener beneficio en lo que sea; que, por eso, lo han dejado encarcelado; que, como otros, debería estar libre, viajando, negociando posiciones con otros partidos, etc. Conozco de sus valores y de seguro que su libertad, la acepta basada en la verdad; quiere paz, mantener la frente en alto ante la familia y la sociedad; no evadirá la justicia.

Cabe destacar que esta familia cree en Dios; todo lo ponen en sus manos; no se sustraen, no huyen de las situaciones difíciles como esta; la enfrentan; dejan que el gran poder de Dios actúe, fluya; en este momento, de seguro lo están haciendo. Pido al Todopoderoso, que ilumine el Poder Judicial y lo ayude a despejar este escenario, con objetividad, para que la verdad brote, la justicia se eleve y la tranquilidad vuelva a reinar en este hogar.

Por Venecia Joaquin

